Gio Shermadini, MVP para el CB Canarias en diferido

Un MVP confirmado tras casi dos meses en cuarentena. Gio Shermadini, pívot del CB Canarias, ha sido el mejor jugador de la décima jornada de la Liga Endesa, que se cerró este domingo con la disputa del choque entre el Gran Canaria y el Baskonia.

Los 34 créditos que firmó el interior georgiano el pasado 13 de diciembre en el duelo que La Laguna Tenerife disputó en Lugo ante el Breogán, le han servido para hacerse acreedor de un nuevo galardón de este tipo. En total son ya 26 los MVP semanales que acumula Shermadini, de los que 22 son vistiendo la camiseta del CB Canarias.

Shermadini machaca la canasta del Breogán. / ACB Photo

Su único dobole-doble de este curso

En el triunfo aurinegro en el Pazo Shermadini aportó 18 puntos (7/8 en tiros de dos y 4/4 en libres), diez rebotes (en el primer y hasta la fecha su único doble-doble de esta temporada), tres asistencias (traducidas en siete puntos de sus compañeros) y seis faltas recibidas para 34 de valoración. Actuación labrada en los 29 minutos y un segundo que estuvo sobre la cancha.

Con esta nota Shermadini supera los créditos de Luka Bozic (Granada), el segundo jugador con más valoración de esa jornada. Es el segundo galardón de este tipo para Gio en la 25/26, tras el logrado en la primera jornada ante el Manresa (38 créditos). Además, Marce Huertas (37), también fue el mejor de la sexta fecha de la Liga Endesa al irse hasta los 37 de valoración en su duelo contra el Burgos.

Se desquita de un mal sabor de boca

Se desquita, en cierta medida, Shermadini, del mal sabor de boca que le dejó su antepenúltima visita a Lugo, en el tramo final de la 23/24, cuando un golpe le produjo la fractura de varias costillas y le llevó a comenzar a un menor ritmo la siguiente temporada.

Con su 26º MVP semanal, Shermadini abre todavía más brecha con sus más inmediatos perseguidores en este ránking virtual, toda vez que tanto Arvydas Sabonis como Lou Roe se quedaron en 19 menciones.

Uno cada menos de diez partidos

Los 22 premios del mejor de la jornada que aglutina Gio como aurinegro se han producido en 212 partidos. O lo que es lo mismo, un MVP semanal cada 9,63 choques. Además, el georgiano también acumula 14 MVP mensuales, así como dos premios de mejor jugador de las temporadas 20/21 y 22/23.