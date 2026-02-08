El Baskonia, rival del CB Canarias en los cuartos de final de la Copa del Rey

Se reeditará el duelo del pasado 1 de febrero. El CB Canarias ya conoce la identidad de su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia. El adversario en cuestión será el Baskonia, finalmente cuarto clasificado de la primera vuelta tras haberse impuesto este domingo -en un partido que estaba aplazado- al Dreamland Gran Canaria por 75-97.

Con esta victoria el cuadro de Paolo Galbiati se pone al día con un balance que en el ecuador de la fase regular estaba cifrado en 12 victorias y cinco derrotas, las mismas que el Barça, tercer clasificado, y dos más que La Laguna Tenerife (10-7) a esas alturas de la competición. El otro duelo pendiente enfrentará al Barça con el UCAM Murcia. Por el otro lado del cuadro los emparejamientos serán, el jueves, Valencia-Joventut y Real Madrid-Unicaja.

Diop trata de taponar a Btrussino. / ACB Photo

El viernes 20, a las 17:00

El cruce de cuartos que el Canarias jugará frente al Baskonia está programado para las 17:00 horas del viernes 20 de febrero, y será la reedición del que ya midió a ambas escuadras este pasado día 1, en la jornada que habría la segunda vuelta de la ACB. Ese domingo el partido concluyó con triunfo canarista por 89-85, en un duelo en el que sobresalió Marce Huertas, que será baja en la Copa por culpa de una lesión en la fascia plantar.

Ambos conjuntos ya se había visto las caras también en Vitoria, concretamente el 2 de noviembre, cuando el triunfo sonrió a los alaveses por 89-79 a pesar de que el Canarias llegó a disponer de una renta de 13 puntos en el inicio del tercer periodo (32-45).

Opción de revancha nueve años después

No será, el del Roig Arena, el primer choque copero entre el Canarias y el Baskonia, que ya se vieron las caras en la edición de 2017, en la que el equipo vitoriano ejerció como anfitrión. En aquel entonces el conjunto aurinegro llegaba como cabeza de serie (tercero al término de la primera vuelta), pero no pudo con su rival, que acabó imponiéndose por 90-81.

De aquella ocasión sobreviven tres de los actuales integrantes del conjunto lagunero. Por un lado Tim Abromaitis y Aaron Doornekamp; y desde la banda su técnico Txus Vidorreta. Ocho años después les llega la ocasión de tomarse la revancha.