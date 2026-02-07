El Fundación se topa con un Madrid gigante

Pintaba a ser complicado y se demostró imposible. El Fundación CB Canarias no solo no pudo vencer en Valdebebas al Real Madrid en la cuarta jornada de la segunda fase de la Liga U 22, sino que además acabó siendo desarbolado por completo por el filial blanco (98-69).

Los 27 puntos de Xabi López y los 20 de Mohamed Sangare, los mejores por la escuadra de Ronald Cómez y quienes anotaron casi 50 unidades entre ambos, solo sirvieron para maquillar un resultado muy abultado a favor del Madrid, que demostró sobradamente por qué es un claro candidato al título en la primera edición del torneo. Tanto es así, que el técnico Javi Juárez ni siquiera necesitó de la mejor versión de Izan Almansa para arrollar al equipo insular. El talento murciano apenas sumó tres puntos y un rebote en más de 13 minutos en pista.

La estrella blanca fue Ilia Frolov. El ala-pívot ruso de 17 años se fue hasta los 21 puntos y los 23 créditos de valoración en un roster en el que los 12 convocados contaron con minutos y anotaron al menos dos puntos. Mención especial para el turco de 16 años Omer Kutulay –hijo de la leyenda İbrahim Kutulay– que sumó 14 puntos, repartió nueve asistencias y capturó siete rebotes.

El Fundación, que se queda ahora con un balance de 2/2, echó en falta a David Acosta, uno de sus hombres importantes en el interior, y aún más a Dylan Bordón, su principal baza esta campaña. El argentino, hoy en Burgos con el primer equipo, es líder del filial en media de minutos, puntos, asistencias y valoración. Su ausencia en una cita tan exigente fue un lastre insalvable para los ayer visitantes.

Los aurinegros se medirán el próximo viernes al Baxi Manresa en el Consgost a partir de las 16:00. El cuadro manresano solo ha ganado uno de los cuatro duelos que ha disputado en la segunda fase. n