El Canarias busca salir de la 'depre posderbi' en la pista del San Pablo Burgos

Lastimado en su orgullo después de derrumbarse en la segunda mitad del euroderbi frente al Granca (derrota por 72-70 en un partido que ganaba por 17 puntos al comienzo del tercer cuarto) el Canarias busca, con la más que probable ausencia de Marcelinho Huertas, un triunfo en la pista del San Pablo Burgos en su regreso a la competición doméstica (17:00).

Clasificado para la Copa del Rey y a la espera de rival –el oponente en cuartos de final seguirá siendo una incógnita hasta que se juegue el duelo de mañana entre Gran Canaria y Baskonia–, La Laguna Tenerife se aproxima a la visita al Coliseum en un estado de desconcierto total: del bache de diciembre-enero a la reacción en la segunda mitad frente al Nymburk para estrenar el Round of 16 con triunfo. De la angustia de visitar al Barça sin la garantía de un billete en la Copa a vencer remontado al combinado azulgrana en el Palau. De sufrir contra el Trieste y bregar hasta la extenuación contra el Baskonia a pegarse un inesperado tortazo en el Arena cuando más de cara lo tenía.

Marce apunta a baja

Imposible descifrar los vaivenes de un equipo que hasta hace bien poco hacía de la solidez y regularidad su bandera y que ahora no es capaz de gestionar las ventajas, se queda transparente en defensa cuando no acierta en ataque y que, además, pinta a no poder contar este fin de semana con Marcelinho. El director de orquesta que mejor interpreta la partitura de Vidorreta no pudo terminar el partido frente al Granca por lesión. El joven base Dylan Bordón viaja con el equipo.

Garantizada su presencia en la Copa por décima campaña consecutiva, el combinado aurinegro conoce ya de sobra el camino hacia el playoff final por el título. Ese por el que hay que transitar con calma pero sin prisa y en el que la entidad canarista pone ahora la atención. Y los días como el de este sábado, aún con mucho recorrido por delante, en la pista del penúltimo y todavía con la decepción del derbi encogiendo el corazón, cuentan lo mismo.

Dylan Bordón, desplazado a Burgos con el primer equipo. / BCL

El Burgos, rival propicio

El Burgos, que cedió en Los Majuelos en la sexta jornada por 101-97, no ha mostrado hasta la fecha la competitividad ni el baloncesto de los que hicieron gala aquella tarde los de Bruno Savignani. De la mano del brasileño, solo una victoria en los primeros nueve partidos. Fue en el primer choque de la Liga Endesa frente al Girona. Tuvieron que pasar 11 semanas hasta que, ya con Porfi Fisac a los mandos y al cuarto intento, los burgaleses volvieran a celebrar una alegría. Fueron dos seguidas: ante el Granca en la última cita de 2025 y el Covirán Granada, en la primera de 2026. Desde entonces, no obstante, cuatro tropiezos consecutivos, aunque todos por seis o menos puntos.

El combinado castellano-leonés, que acumula pues un 3-15 en el global, sabe que cada partido cuenta como si fuera el último. En las filas hoy locales destaca sobremanera Ethan Happ, un pívot de 2,08 que promedia 16,1 créditos de valoración y 12,2 puntos en sus 10 partidos con el Burgos. El exaurinegro Dani Díez apenas ha podido participar por problemas físicos y fue operado hace semanas de una lesión en la fascia. Díez no está disponible y Jermaine Samuels es duda por unas molestias físicas.

Aniano, en Suiza por la BCL

El presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, se desplazó este viernes a Miles, Suiza, para participar en la última reunión del Club Council (Consejo de Clubes) de la Basketball Champions League. El cuadro aurinegro es, junto al AEK y el Oostende, el único club que ha formado parte del órgano en las todas las ediciones de la competición desde que fue creado en 2018. El propósito de este organismo es velar por el crecimiento del torneo y por el mejor desarrollo posible del mismo. Cabrera, no obstante, acudirá hoy a Burgos al encuentro de la expedición canarista para seguir en directo el duelo del Coliseum frente al Burgos.