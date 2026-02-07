Malas noticias para el CB Canarias y Marcelinho Huertas

Golpe moral para el CB Canarias. El conjunto lagunero ve como perderá, para las próximas semanas, el concurso de uno de sus jugadores capitales, Marcelinho Huertas. El base brasileño padece la rotura parcial de la fascia plantar de su pie derecho, una lesión sufrida este pasado miércoles en el duelo de BCL contra el Gran Canaria.

El paulista sintió un fuerte dolor en su pie derecho durante una jugada a poco menos de dos minutos para el final del tercer cuarto del choque regional celebrado en el Gran Canaria. Con evidentes síntomas de dolor y sin apenas poder apoyar el pie, se retiró de la pista y ya no volvió a jugar más. Luego, abandonó el pabellón con una ostensible cojera.

Huertas trata de dejar atrás a Robertson en el partido contra el Granca. / EFE

Después de las pruebas médicas a las que fue sometido tanto el jueves como el viernes -tanto por el médico del club, Conrado Rodríguez, como por un traumatólogo-, se ha determinado esa rotura parcial de la fascia plantar de su pie derecho. Se trata de una dolencia que ya venía lastrando a Huertas desde hacía tiempo, hasta el punto de obligarle a parar en bastantes entrenamientos y en hasta en algunos encuentros.

Posibilidad de operarse y obligación de fichar

Según el club "el jugador se encuentra ya en tratamiento" y "pendiente de evolución", por lo que en un primer momento se descartaría la intervención quirúrgica. Lo que sí parece evidente es que el CB Canarias pierde a Marcelinho para la Copa del Rey de Valencia (a jugar entre el 19 y el 22 de febrero).

Con esta baja -que obliga a Txus Vidorreta a recomponer toda su línea exterior- más las anteriores marchas de Lluís Costa y Kostas Kostadinov, el conjunto lagunero se ve obligado, ahora más que nunca, a acudir al mercado para tratar de que el rendimiento de su plantilla se resienta lo menos posible.