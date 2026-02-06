EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y el Río Breogán

El Pabellón Santiago Martín se prepara para vivir una velada muy especial, donde la pasión por el La Laguna Tenerife se mezclará con la emoción de una noche pensada para compartir. Y EL DÍA quiere que tú formes parte de esta cita tan señalada.

El conjunto aurinegro se enfrentará al Río Breogán el sábado 14 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, en un encuentro correspondiente a la Liga Endesa. Para celebrarlo como merece, el periódico lanza un sorteo de 5 entradas dobles, pensado para sus lectores más fieles… porque en San Valentín, mejor venir acompañado.

Serán 40 minutos de intensidad, miradas cómplices en la grada, corazones latiendo al ritmo de cada canasta y un pabellón entregado empujando al equipo. La afición lagunera volverá a demostrar que el verdadero amor es incondicional, apoyando cada rebote, cada defensa y cada punto con el objetivo de que la victoria se quede en la isla ante un rival exigente como el conjunto gallego.

Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte canario y con todos los enamorados del baloncesto, sumando emoción y sentimiento a una de las competiciones domésticas más importantes de Europa.

Amor, emoción… y máxima intensidad

Vivir un partido así en el Santiago Martín es una experiencia única, perfecta para disfrutar en familia, con amigos o con esa persona especial. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

❤️ Una entrada doble para compartir la pasión por la canasta.

💛 La afición más fiel del Archipiélago, siempre entregada.

🔥 Un duelo de máxima exigencia, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa.

Porque hay planes que no necesitan cena romántica: basta con una grada llena, una canasta decisiva y el rugido del pabellón. Este San Valentín, enamórate del baloncesto y acompaña al La Laguna Tenerife en una noche para recordar. 💫❤️💛

Detalles del encuentro

Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026

Sábado, 14 de febrero de 2026 Hora: 19:00 h

19:00 h Lugar: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas afortunadas.

Asegúrate de tener tus datos de contacto actualizados en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación a tiempo. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No te quedes fuera de una de las grandes citas del baloncesto en Tenerife. Participa, cruza los dedos y prepárate para animar a La Laguna Tenerife como se merece.

¡Mucha suerte a todos! 🏆🏀