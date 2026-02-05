Vidorreta: «nuestro segundo tiempo no es de recibo»

Txus Vidorreta no escondió su enfado en sala de prensa después de la derrota de La Laguna Tenerife en el derbi ante el Gran Canaria (72-70). Aunque valoró haber podido «limitar daños» en el tramo final, el técnico fue claro al analizar lo ocurrido tras el descanso. «Me voy enfadado porque nuestro segundo tiempo no es de recibo, después de haber hecho 20 minutos como los que hemos hecho en la primera parte», afirmó el bilbaíno, que recordó que su equipo había controlado el partido –con solvencia– antes del colapso.

El entrenador aurinegro puso el foco en la desaparición del acierto, tanto ofensivo como defensivo, y en la excesiva dependencia del tiro exterior. «Vivimos en una época en la que parece que la línea de tres lo es todo. En la primera parte no hemos hecho un gran primer tiempo en el triple y aun así estábamos bien, metiendo tiros normales. En la segunda, cuando Gran Canaria ha arriesgado más y nos ha dejado tirar solos, los hemos fallado todos», explicó.

No es la primera vez que su equipo atraviesa por una situación similar esta temporada. Vidorreta subrayó la asignatura pendiente de saber competir cuando el acierto desaparece. «Cuando tenemos cuartos o segundas partes como las de hoy, del minuto 20 al 40, no somos capaces de competir al nivel que lo hemos hecho otros años», lamentó, insistiendo en la necesidad de «controlar a nivel defensivo los errores ofensivos».

El preparador canarista también apeló a la «personalidad» y la «experiencia» de sus jugadores, poniendo como ejemplo una acción de Doornekamp. «Tenemos jugadores muy veteranos. Aaron no puede hacer esa tercera falta en un mal tiro. No tiene sentido meter la mano ni protestarla», señaló.

Pese a la decepción, Vidorreta prefirió extenderse con quienes «mejor estuvieron» sobre la pista y recordó que, aun con todo, el Canarias sí pudo minimizar daño en el average particular. «Hemos podido perder solo de dos puntos y en esta competición tan corta cada punto cuenta», apuntó, antes de concluir con un mensaje claro: «No podemos desaprovechar ventajas tan claras como las que ya se nos han ido tres o cuatro veces este año. Tenemos que mejorar y seguir trabajando».