El desplome del Canarias frente al Granca en el derbi, una debacle casi sin precedentes

La Laguna Tenerife desapareció de la pista durante la segunda mitad del partido en el derbi frente al Dreamland Gran Canaria. Un desplome casi sin precedentes en la década de trayectoria aurinegra en la Basketball Champions League. Del +17 a los pocos segundos de comenzar el tercer cuarto (30-47) a la derrota definitiva (72-70). Los aurinegros, es más, llegaron a perder por seis puntos (71-65) a 1’24’’ del final.

«Nuestro segundo tiempo no es de recibo», manifestó Txus Vidorreta en sala de prensa. Al técnico, que reconoció abandonar «enfadado» el Arena de Gran Canaria, le sobraban motivos para la frustración. Uno de ellos, que en 165 partidos disputados en la competición continental, solo en una ocasión había cedido el Canarias tras desperdiciar una ventaja de más de 17 puntos: los 18 que se le escaparon frente al Darussafaka en la campaña 23/24. 17 fueron también los que la entidad canarista tiró por la borda en el partido frente al AEK por el tercer y cuarto puesto de la pasada edición de la BCL.

Solo nueve derrotas tras haber manejado un +10

El Canarias, que ha caído en Champions en un total de 41 ocasiones hasta la fecha –por 124 triunfos– solo en nueve ha hincado la rodilla en una contienda tras haber disfrutado de un colchón de diez o más puntos a favor. Gestionar bien las ventajas ha sido siempre una de las señas de identidad del cuadro insular, por eso el traspié frente al Granda escuece aún más.

La dolorosa lista de desplomes con final fatal la encabeza el colapso absoluto que sufrió La Laguna Tenerife en el duelo frente al Darusafaka de la primera fase en la temporada 23/24. Fue en Estambul cuando, el martes 24 de octubre del año 2023, el equipo aurinegro se la pegó de forma incomprensible frente a la entidad turca. El entonces Lenovo Tenerife, que ganaba por 29-47 en las postrimerías del segundo cuarto, perdió fuelle justo antes del descanso y dimitió por completo del partido en la segunda mitad hasta el 88-84. No se podía creer.

Shermadini protege el balón ante la defensa de Demir en el duelo frente al Darussafaka de la 23/24. / BCL

Por partida doble en la Final Four de Atenas

Casi tan inverosímil, aunque menos dolorosa, fue la debacle en el partido por el tercer y cuarto puesto del torneo continental en la reciente edición 24/25. Hace menos de un año del traumático fin de semana del 9 al 11 de mayo de 2025. El domingo, en Atenas, el Canarias cayó frente al anfitrión AEK en la final de consolación por 73-77. Los aurinegros ganaban por 17 puntos 32-15 mediado el segundo cuarto y los griegos se pusieron por delante por primera vez en el partido a falta de solo un minuto para el final. El estupor fue doble porque, 48 horas antes, el guion de la semifinal había sido prácticamente idéntico. Del esperanzador 40-25 frente al Galatasaray en el minuto 15 al siniestro total de ahí en adelante. Los trurcos ya mandaban en el comienzo del tercer periodo (levantaron la diferencia en solo cinco minutos) y llegaron a estar 18 puntos por delante mediado el último cuarto. El tanteo final, un al menos digno 80-90.

Mucho más atrás en el tiempo, las derrotas frente a Sidigas Avellino en la 16/17 (por 66-78 pese a llegar a mandar por una renta de 14 unidades) o Ventspils en la 17/18. Los letones se impusieron a los canarios por 65-71 pese a que se vieron por momentos 13 puntos abajo.

Ya en la 20/21, los aurinegros desperdiciaron un +13 frente al Dinamo Sassari y un +10 frente al Strasbourg. En la 22/23, por último, el desplome fue ante el Pinar Karsiyaka (derrochando un +12).

Un segundo tiempo nefasto

En el análisis de la debacle aurinegra en tierras grancanarias sobresale en el repaso a las cuentas el desastre anotador de los insulares en la segunda mitad del encuentro. Los pupilos de Vidorreta, que anotaron 22 puntos en el primer y el segundo periodo (44 en total), solo sumaron 26 en los dos siguientes. Cinco de esos 26, además, los apuntó Fitipaldo en los últimos 40 segundos con un triple y una canasta de dos en la jugada definitiva. Esto es, La Laguna Tenerife había anotado más puntos en cualquiera de los dos primeros cuartos que en los siguientes 19 minutos y 20 segundos.

Un despropósito casi sin precedentes. Solo en tres ocasiones el Canarias había bajado de los 27 puntos en toda la segunda mitad en alguno de sus 164 partidos anteriores en Champions. El peor registro fueron los 22 puntos ante el Avellino de la 16/17 citado anteriormente. 24, también en la 16/17, anotaron los aurinegros ante el Oostende y 25 contra el Dinamo Sassari de la 20/21. En la 18/19, mientras, también fueron 26 las unidades que añadieron al casillero los insulares en la segunda mitad contra el Promitheas Patras.

Los 11 puntos del tercer cuarto también tienen un indeseado lugar entre los peores terceros parciales de la historia del Canarias en la Champions. En los desastrosos partidos frente a Sassari y Avellino fueron siete y ocho, respectivamente. También siete contra el Venezia y nueve contra el PAOK en la campaña 18/19 y 10 contra el Riga en la 19/20. 11 salieron contra el Asvel en la 16/17 y el Riesen Ludwisburg en la 17/18.