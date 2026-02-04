El CB Canarias regala el derbi isleño ante el Gran Canaria (72-70)

Otro parcial prohibitivo, pero esta vez sin capacidad de reacción. Como ya le había sucedido en partidos anteriores, el CB Canarias volvió a sufrir un alarmante momento de desconexión. Esta vez recibiendo del Gran Canaria un 29-6 del que los de Txus Vidorreta no se pudieron recuperar pese a su colchón previo de 17 puntos (32-49, 23'). En un final para el olvido, y pese a que dispuso de opciones de arreglar el desaguisado previo, el equipo lagunero acabó cayendo por 72-70 en la que es su primera derrota del Round of 16 de la BCL.

Las dos caras diametralmente opuestas del CB Canarias sí le pasaron esta vez factura a los aurinegros. Colapsados en ataque (errando un triple tras otro, para 3/14 después del descanso), blandos en defensa y además perdiendo por lesión a Marce Huertas, el bando tinerfeño ve como se le esfuma la posibilidad de dejar encarrilada la clasificación para cuartos. Con cinco jugadores en dobles cifras de anotación fue Gio Shermadini el más productivo, acabando con 15 puntos y cuatro rebotes para 17 de nota.

Buen arranque canarista

Pese al desastre final, la puesta en escena canarista fue notable, básicamente por la productiva conexión entre Fitipaldo y Van Beck (0-8), si bien tras esos primeros compases -y aunque el cuadro lagunero se mostró infalible en sus tres intentos triples iniciales- el Granca logró agitar el árbol, provocó algunos malos ataques (tiros deficientes y algunas pérdidas) y corrió cada vez que pudo, tanto con Brussino como incluso con Kuath (11-13).

Un par de buenas defensas y sendos ataques de mayor coherencia volvieron a impulsar a los aurinegros hasta el 13-20. Pero el arreón fue efímero, porque el Canarias no pudo frenar a Robertson (18-20) poco antes del final del primer acto. Ahí el partido se metió en un intercambio de canastas, con el bando aurinegro aportando de una manera colectiva, pero en cambio no pudiendo contener la movilidad interior de Kuath (25-27).

La aparición de Jaime Fernández

En ese toma y daca apareció Jaime Fernández, protagonista de otro par de master class en el 1x1 y también de una buena defensa sobre Wong. Al madrileño se sumó Van Beck, que nada más regresar a la cancha volvió a producir (10 puntos al intermedio), esta vez con un triple saliendo de un bloqueo (25-34) para establecer la mayor diferencia hasta el momento para los canaristas.

Esas sensaciones positivas las refrendaron los de Vidorreta con varias buenas defensas y explotando en ese momento la conexión interior con Shermadini, autor de cuatro puntos seguidos (27-40). Con el partido en el escenario que hubiera dibujado con precisión milimétrica, el Canarias se movió a placer en los momentos previos al descanso.

Jugó con el bonus en defensa y las dudas en el tiro (2/9 en triples) de su rival; mostró una seguridad máxima con el balón (solo una pérdida en el cuarto para un total de tres al descanso), exhibió una inigualable generosidad (15 asistencias), y elevó a cotas sobresalientes sus prestaciones en el tiro de dos, con 12 aciertos de 16 intentos. Además, y como ya había escenificado en el primer cuarto, cerró el segundo con una penetración marca de la casa de Jaime Fernández, esta vez sacándole los colores a Pelos (29-44).

Diferencia controlada tras el descanso

A la vuelta de vestuarios poco pareció importarle al Canarias meterse muy pronto en faltas (tercera de Guerra y Doornekamp) y que su rival sumara desde el libre, porque el cuadro aurinegro tuvo paciencia para mover y mantener intacta su renta (32-49). Sin embargo, ahí los de Vidorreta entraron en colapso.

Los laguneros erraron lo que antes no fallaron, tanto cerca como lejos del aro; pero sobre todo fueron mucho más blandos en defensa, permitiendo numerosas penetraciones de los claretianos (sobre todo de Robertson y Brussino), que poco a poco se fueron creciendo. Sin poder producir en la continuación (el Granca frenó las continuaciones de Shermadini con un alero en la ayuda), el Canarias buscó las esquinas para tratar de invertir la situación, pero su 1/8 desde el arco lo empezó a condenar.

Caída frenada tras un 18-2 y lesión de Huertas

Encajado un 18-2 (50-51) el cuadro aurinegro pareció frenar la caída con un par de acciones de Huertas (canasta y asistencia) para el 52-55, pero ahí el brasileño se lesionó y el Canarias volvió a quedarse a oscuras. Tanto, que estuvo prácticamente seis minutos sin anotar ni un solo punto mientras acumulaba todo tipo de errores: más fallos en el triple, pasos, faltas en ataque, tapones recibidos...

La caída libre de los canaristas llegó hasta un 29-6 que no solo hizo desaparecer toda la renta previa, sino que dio al Granca una importante renta (61-55). Contra las cuerdas, los de Vidorreta vieron algo la luz con dos anotaciones al borde de la posesión (triple de Van Beck de ocho metros y otra canasta de Shermadini desde cuatro metros) para el 64-60.

Con la puerta abierta el Canarias se agarró a las opciones de victoria, primero con dos libres de Jaime y luego con un 2+1 de Scrubb (67-65, 37'). Pero a los tinerfeños le entraron las prisas, con un par de lanzamientos precipitados mientras el Granca sí sumó desde el 4,60 (71-65). Fitipaldo mantuvo viva la llama con un triple (71-68), pero tas una buena defensa los aurinegros no lograron cerrar el rebote y Tobey sacó una falta con la que sentenció el duelo (72-68).