La racha positiva pasa la prueba de un nuevo derbi

El estado de gracia se prueba en un derbi europeo de nuevo sello. Tras enlazar cuatro victorias –dos en BCL y otras tantas en la ACB– La Laguna Tenerife prueba esta noche su buen momento frente al Dreamland Gran Canaria. Nuevo choque isleño, esta vez con motivo de la tercera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League.

Busca el cuadro aurinegro la que sería –tras doblegar al Nymburk y al Trieste– su tercera victoria en otras tantas jornadas de la segunda fase continental. O lo que es lo mismo, poner casi un pie en los cuatros de final de su torneo fetiche. «En una liga de seis partidos no te puedes relajar en ningún momento, pero ganar sí es dejar el camino muy allanado», admitía ayer el técnico Txus Vidorreta.

El de esta noche tendrá además un componente de cierta revancha, toda vez que el CB Canarias cayó frente al cuadro claretiano por un solo punto y hace apenas cinco semanas en el Santiago Martín. Ahora, los laguneros tienen la posibilidad de desquitarse en una cancha, el Arena, que históricamente se le ha dado bastante bien.

A favor del conjunto canarista no solo jugará su reciente rearme moral y de resultados, sino también el delicado momento por el que atraviesa su rival isleño. El Granca llega a este compromiso con un balance de 1-1 en Europa, pero en cambio solo ha sido capaz de vencer en uno de los últimos seis duelos de la Liga Endesa. Justamente desde que saliera airoso de Los Majuelos. Malos resultados, dudas y un ambiente enrarecido en el que el Canarias pretende hurgar esta noche.

Donde quizá pudiera haber más dudas es en el posible estado físico delicado de una plantilla que se ha visto obligada a notables esfuerzos para sacar adelante sus compromisos frente al Barça, el Trieste y el Baskonia. Que el desplazamiento en cuestión sea más que cómodo, que el conocimiento del rival sea casi absoluto, y que el estilo de juego de ambos invite a pensar en un ritmo pausado y lejos de la locura, podrían minimizar ese riesgo a acusar el cansancio.

Obligado a un descarte

Como en sus dos anteriores compromisos continentales, Vidorreta deberá realizar un descarte no cupo. Recuperado para la causa Joan Sastre –reservado el domingo por precaución– y dentro de la lista Dylan Bordón, los tiros podrían ir por donde mismo apuntaron en los choques contra el Nymburk y el Trieste. En esos duelos el sacrificado fue Thomas Scrubb, notable el domingo ante el Baskonia, pero de nuevo con papeletas para descansar toda vez que Giedraitis viene explotando, sin la necesidad de anotar, su faceta de all-around, aportando en diversas facetas.

Sobre el papel también juega a favor del CB Canarias la ausencia en el Granca de Andrew Albicy, que sin bien este curso no se venía mostrando muy atinado en la parcela ofensiva, sí ha sido, históricamente, un incordio en la defensa sobre Marce Huertas, que aún así deberá armarse de paciencia ante la marca de un par de gran envergadura como Ziga Samar.