Jaka Lakovic: «Quiero que los jugadores sigan haciendo esos tiros abiertos»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró que el origen de los problemas del cuadro claretiano, que ha perdido seis de sus últimos ocho encuentros, radica en una falta de acierto que «castiga mucho» y a la que espera poner fin en el derbi europeo para sumar una victoria que «cambie el chip». Por ello, el técnico amarillo ha afirmado que el triunfo ante La Laguna Tenerife, trascendental para las aspiraciones en BCL de los grancanarios, ayudaría «mucho» a cambiar una dinámica que va aparejada a la falta de confianza de la plantilla a la hora de encestar sus tiros: «Ganar partidos de mérito es lo más importante para cambiar el momento y devolver la confianza».

Una falta de acierto que Lakovic ha reflejado en un dato que alerta de que el Granca no alcanza el 30 por ciento en triples desde hace seis semanas, una situación que complica «sacar resultados». «Si no metes en un período de tiempo, luego te cuesta. A los jugadores no los veo con menos ambición o ilusión, pero a la hora de tomar los tiros se nota que no tienen la misma confianza. Quiero que sigan tirando los tiros abiertos con confianza porque creemos en ellos y debemos meterlos. Tiradores como Brussino, Robertson, Pelos o Vila son muy buenos, y tenemos que confiar en su calidad porque saldrá», zanjó.

Para vencer al Canarias el esloveno ha advertido de que deberán tener una defensa muy sólida para frenar su creación de juego, sobre todo en el bloqueo directo, y neutralizar a los tiradores que aprovechan los bloqueos indirectos para encontrar sus situaciones de tiro, además de controlar el rebote y la reacción para poder jugar en transición y «tener más opciones en ataque». Tampoco podrá faltar la intensidad ni «intentar jugar a un ritmo alto», encontrar tiros abiertos y «tener la confianza de que van a entrar» para combatir a un conjunto «muy fuerte y sólido». n