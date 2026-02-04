El CB Canarias y el CB Gran Canaria protagonizan un euroderbi isleño histórico

Un derbi más especial que nunca para el CB Canarias y el CB Gran Canaria. Para el basket y también para todo el deporte canario en general. El Gran Canaria Arena acogerá este miércoles por la noche un duelo sin precedentes en la historia, toda vez que nunca antes dos clubes de las islas se habían visto las caras en un partido internacional de carácter oficial. En ninguna modalidad.

Doornekamp pide antideportiva en un lance del Canarias-Granca de Liga Endesa. / Arturo Jiménez / t

Ni antaño, cuando meterse en torneos continentales era casi un milagro; ni en épocas algo menos lejanas, en las que algunas modalidades –como el baloncesto y el voleibol femeninos– despuntaban a nivel nacional ganándose de sobra sus respectivos billetes continentales; ni tampoco en la actualidad, donde la clasificación para Europa no supone –gracias principalmente a los apoyos institucionales en forma de patrocinios turísticos– tanto quebranto para las arcas de los clubes. Con todo, el Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife de la tercera jornada de la Basketball Champions League romperá moldes.

El voley femenino

Puestos a buscar, sí existen antecedentes de equipos que coincidieron en el mismo torneo de carácter continental, pero que no llegaron a cruzar sus caminos. Ni en clasificatorias, ni en fases regulares, ni tampoco en cruces más avanzado el torneo. Sucedió, por ejemplo, y hace dos décadas, en el voley femenino. El CV Marichal y el Hotel Cantur participaron a la vez en la Champions League entre la 03/04 y la 06/07.

Más recientemente, pudo haber coincidencia con otros dos clubes. También femeninos y de la misma modalidad. Así, el CV Haris y el CV Olímpico han llegado a estar en idéntico torneo hasta en tres años diferentes. Primero en la Challenge Cup 18/19, y ya después en la CEV Cup, tanto en la 23/24 como en la 24/25.

CB Clarinos y CB Islas Canarias

Algo similar pudo ocurrir en la Eurocup Woman 21/22 de basket femenino. Con el CB Clarinos con billete directo para la fase de grupos después de un más que aceptable debut el curso anterior, no se pudo sumar a ella el CB Islas Canarias, eliminado por el London Lions en la eliminatoria previa.

También se evitaron los dos conjuntos punteros del basket femenino en las islas a finales del curso pasado y después de una breve incursión (78/79) del Tenerife Krystal. Así, el Cepsa Tenerife participó cuatro veces en la Liliana Ronchetti, entre 1992 y 1996; y justo a continuación lo hizo el CB Islas Canarias, que estuvo en Europa desde la 96/97 –con título incluido– hasta la 11/12.

CV Cisneros y CV Guaguas

Caso parecido es el que han vivido el Cisneros Alter y el CV Guaguas. Y no solo en la actualidad, sino también en su anterior etapa de vacas gordas, cuando los grancanarios competían incluso bajo la denominación de Calvo Sotelo. Hace más de tres décadas ambos coincidieron tres años en Europa, pero nunca se cruzaron, ni siquiera de competición.

En la 88/89 el Cisneros jugó la Challenge Cup y el Guaguas lo hizo en la CEV Cup; en la 90/91 los de Valle Tabares repitieron torneo, mientras que los grancanarios ascendieron a la Champions, donde también estuvieron en la edición de la 91/92, curso en el que los laguneros tomaron parte en la CEV Cup. Ya el año pasado (24/25) el Cisneros tuvo hueco en la Challenge Cup, y el Guaguas en la CEV Cup.

Una acción del Cisneros-Soria de la Challenge Cup 24/25. / María Pisaca / MARIA PISACA

CD Tenerife y UD Las Palmas, ni de cerca

De resto, los equipos canarios, cuando hubo más de un participante en Europa, siempre se esquivaron. En el fútbol, por ejemplo, esta posible simultaneidad ni se acercó en el tiempo. Así, la UD Las Palmas pasó por la Copa de Ferias primero (69/70) y por la UEFA más tarde (72/73 y 77/78). Mientras, hubo que esperar más de tres lustros para que el CD Tenerife asomara la cabeza por Europa: 93/94 y 97/98, llegando incluso a semifinales.

En otras modalidades esa dualidad tampoco se ha llegado a producir y bien equipos tinerfeños o grancanarios, pero nunca a la vez, han llevado el nombre de las islas por Europa. Incluso con título continentales como hitos más destacados. Ha ocurrido, o incluso ocurre, en deportes como el balonmano, el voleibol, el waterpolo, el béisbol, el hockey línea, el baloncesto en silla de ruedas...