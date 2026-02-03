Txus Vidorreta, técnico del CB Canarias, antes del derbi frente al Granca: "No me fío de rachas sino del precedente más inmediato"

Sin la más mínima de las confianzas. Txus Vidorreta, técnico de La Laguna Tenerife, ha asegurado que no se fía de la delicada situación por la que atraviesa el Dreamland Gran Canaria, rival aurinegro este miércoles en la tercera jornada del Round of 16 de la BCL (20:00, Gran Canaria Arena). "No me fío de rachas sino del precedente más inmediato", asegura el preparador del CB Canarias, que tiene en la memoria el antecedente liguero de hace poco más de un mes en el que el conjunto claretiano venció en el Santiago Martín.

"Este partido es completamente diferente a los que han jugado anteriormente", aclara Vidorreta sobre su adversario, antes de insistir que los suyos vienen "de perder el último jugado contra ellos". "Durante buena parte de la segunda mitad nos dominaron, y al final fueron un punto mejores que nosotros", especifica el entrenador canarista, que además se muestra "convencido" de que el Granca "también es capaz de reaccionar y salir de una mala dinámica".

Claves para vencer en el Arena

Para invertir el signo de aquel 70-71, Vidorreta considera claves ciertos aspectos. Por un lado, mostrar sobre la cancha "mejores sensaciones" que las del partido del 28 de diciembre, choque en el que el técnico bilbaíno "no esperaba una respuesta ofensiva tan pobre" de los suyos, que acabaron con un 5/27 en triples. "Estoy seguro de que con la línea que llevamos en las dos últimas semanas mejoraremos en ese aspecto", afirma al respecto.

Doornekamp lanza de tres en el derbi ante el Gran Canaria. / Arturo Jiménez / t

Aún esperando esa mayor producción atacante del Canarias, pero sin atreverse a vaticinar "qué tipo de partido" se verá en el Arena, Vidorreta considera que calcar las prestaciones mostradas por ejemplo en la primera parte ante el Baskonia (al que dejó en 35 puntos al descanso) será clave. "Tener un buen tono defensivo será importante para poner la primera piedra en el objetivo de conseguir la victoria", señala en este sentido.

Atentos a Robertson y Alocen

Agradece Vidorreta "un viaje corto" para un compromiso continental para un duelo de dos equipos que se conocen "mucho". Y pese a que el Granca tendrá algunas variaciones respecto al plantel que visitó el Santiago Martín a finales de año, el técnico canarista no aprecia grandes diferencias. "Robertson y Alocén pueden sustituir perfectamente con garantías a Albicy y a Angola", especifica, dando prioridad a "intentar que Robertson continúe con unos porcentajes de tiro que no están siendo los mejores". "Para eso tenemos que exprimir nuestra defensa", incidió.

Además, Vidorreta dejó claro que pese a "la fisura que padece en una costilla desde el partido ante el Bilbao", podrá disponer ante el Granca de Joan Sastre, que será uno de los cinco cupos de la plantilla, por lo que deberá descartar a otro de sus jugadores.