Los aficionados de La Laguna Tenerife podrán ver gratis el primer derbi canario europeo contra el Dreamland Gran Canaria: fecha, horario y cómo ver por TV y móvil

La Laguna Tenerife afronta mañana un partido histórico ante el Dreamland Gran Canaria. El conjunto lagunero visitará el Gran Canaria Arena para disputar el primer derbi del baloncesto canario en competición europea, un duelo correspondiente a la FIBA Basketball Champions League de enorme trascendencia para ambos equipos. Los de Txus Vidorreta buscan dar un paso de gigante hacia los cuartos de final, mientras que el conjunto grancanario necesita romper su dinámica negativa y encontrar en el derbi el impulso anímico que le permita enderezar una fase de la temporada especialmente complicada.

El conjunto aurinegro quiere seguir por el buen camino en la competición europea y encarrilar su clasificación para los cuartos de final. La Laguna Tenerife suma dos victorias en los dos partidos disputados en esta segunda fase, y ganar mañana en el Gran Canaria Arena supondría firmar un 3-0 que sería un enorme impulso anímico, especialmente por tratarse de una victoria ante el eterno rival en el primer derbi europeo entre el CB Canarias y el CB Gran Canaria.

Ambos equipos se han enfrentado en cerca de un centenar de ocasiones, pero este duelo será diferente a todos los anteriores. Europa vibrará por primera vez con un partido que va mucho más allá de un simple encuentro de baloncesto, porque es el choque entre dos clubes históricos, dos proyectos consolidados y dos islas con una rivalidad deportiva muy marcada. Por el contexto actual de ambos conjuntos, este derbi se presenta como uno de los más especiales y trascendentes de los últimos años.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife correspondiente a la jornada 3 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 4 de febrero, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Gran Canaria Arena (Las Palmas de Gran Canaria).

Así puedes ver gratis el partido Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el CB Canarias podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.