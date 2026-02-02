Vidorreta: «Hemos hecho un encuentro magnífico»

Se le notaba ayer a Txus Vidorreta enormemente satisfecho por la victoria de los suyos contra el Baskonia, pero también por la imagen ofrecida por el CB Canarias. «Hemos hecho un encuentro magnífico, jugando un gran baloncesto en los primeros 20 minutos. Desde el primer cuarto se veía que estábamos muy enchufados, en ataque y sobre todo en defensa, donde les hemos dificultado mucho su juego habitual. Creo que en el tercer cuarto hemos empezado cometiendo errores que no habíamos cometido en la primera parte, sobre todo en forma de pérdidas, pero luego otra vez hemos controlado el partido», expuso el técnico del CB Canarias sobre las prestaciones de los suyos.

Valora Vidorreta que con la de ayer el Canarias suma su «cuarta victoria consecutiva, gracias al equilibrio, control y solidez cuando había que pelear por ganar», entre ellas «dos seguidas contra equipos de Euroliga». «Son siempre los que nos cuestan más», resaltó el preparador, para el que con estos triunfos frente a Barça y Baskonia –pese a «no pensar en el average»–, su plantel «empieza a contrarrestar alguna derrota más inesperada».

Para el técnico isleño es especialmente reseñable la labor de los suyos atrás, al entender que había «ejecutando el plan defensivo a la perfección». «Creo que defensivamente hemos sido un equipo muy solvente y muy sólido. Hemos gastado faltas cuando había que gastarlas, hemos sido capaces de controlar su juego llegando. También sólidos cuando jugábamos alguna desventaja. En definitiva, han sido 40 minutos defensivos de alto nivel y 20 minutos de ataque también sensacionales».

Pese a admitir que hay «pequeños puntos que se deben seguir mejorando», sí reconoció también Vidorreta que la veteranía de los suyos les ha permitido «mantener un buen tono, y adaptarse cuando había que hacerlo». En ese sentido destacó «todos los jugadores pequeños han aportado mucho», además del curro «de los demás». Un trabajo extra que el técnico considera que no es nuevo para su plantel. «Estamos acostumbrados a saber que debemos apretar los dientes; y seguro que el miércoles tocará otro partido así, y el sábado igual», explicó en relación al choque de BCL frente al Gran Canaria, así como a su visita al Burgos. «Va a haber que esforzarse a tope», reseñó.

Incidió el preparador tinerfeñista en la labor de Jaime Fernández en los dos lados de la cancha. «Hay partidos en los que está más sueltito y está usando muy bien las manos. Eso lo ha tenido siempre, pero tiene que ser un poquito más sólido y en ello está», dijo del madrileño, del que considera que «está a tope». «Ahora ya no solo es una rotación con Marce, sino que también estar con Wes y él ejercer de base, algo que nos da más tranquilidad porque alargamos el equipo al tener muchos jugadores polivalentes».

Sastre, por precaución

Igualmente reveló Txus que había preferido no forzar a Joan Sastre, el único ayer de su roster que no saltó a la pista. «Ha sido más una decisión táctica que física, pero sí le viene bien no tener que soportar un partido de alta tensión física como este, porque todavía va arrastrando un problema en su costilla», argumentó sobre el balear, del que considera vital para la visita al Granca. «Su concurso va a ser fundamental porque tenemos que dejar fuera a uno de los no cupos. Es una buena noticia porque va a tener unos días para seguir recuperando esas molestias que arrastra desde el partido de Bilbao», añadió al respecto.