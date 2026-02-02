El Gran Canaria, rival número 61 del CB Canarias en Europa

El martes 18 de octubre de 2016, el Canarias emprendió su próspero y constante camino en la –en ese entonces– recién creada Basketball Champions League (BCL) visitando el Drazen Petrovic Basketball Center, de la capital croata, Zabreb, para enfrentarse a la Cibona. Sobre el parqué, tres integrantes de la actual plantilla aurinegra, el entrenador Txus Vidorreta y los jugadores Aaron Doornekamp y Tim Abromaitis. Seguramente, nadie imaginó ese día, resuelto con un contundente 57-85, que el equipo tinerfeño se iba a proclamar campeón de la primera edición de esta competición seis meses más tarde, ni que el club iba a repetir una temporada tras otra hasta convertirse en la principal referencia del torneo. Y tampoco que nueve años y medio después, tras tantas vueltas y tantos kilómetros recorridos por el continente, iba a ser protagonista de un duelo sin precedentes en este ámbito ante el rival más cercano, el Gran Canaria. Este miércoles tendrá lugar, en el Arena de Las Palmas, el primer derbi canario de la historia en Europa (20:00). En juego, la tercera jornada del Grupo L del Top 16 con los tinerfeños impulsados por un pleno de victorias y los grancanarios un escalón por debajo con un triunfo y una derrota.

El amarillo será el séptimo rival español para La Laguna Tenerife en la BCL a lo largo de nueve temporadas y lo que va de la 25/26. El primero en aparecer en su camino fue el UCAM Murcia, en la campaña 17/18. La lista se fue ampliando con el Zaragoza, Burgos, Bilbao, BAXI Manresa y Unicaja Málaga.

19 países

Pero lo más habitual para el Canarias, dada la extensión del mapa y la variedad de participantes en la BCL, ha sido cruzar fronteras y acumular horas en avión y kilómetros en guagua. Utena, una localidad situada al noreste de Lituania; Riga, el punto más poblado de Letonia; Zaporiyia; enclave industrial de Ucrania; Nizhny Novgorod, la quinta ciudad con más habitantes de Rusia... Son algunos ejemplos de lugares distantes del continente en los que ha ondeado la bandera aurinegra con motivo de compromisos de BCL, tanto de tramos de Liga regular como de eliminatorias posteriores e incluso de finales a cuatro. El itinerario ha sido amplio. Tanto, que el número de países visitados por el Canarias es de 19. Nada mal. Los más familiares, por el número de rivales diferentes a los que se ha medido, son Italia (8), Turquía (6), Francia (6) y Grecia(5). La guía viajera se completa con encuentros en Alemania, Israel, Lituania, Bélgica, República Checa, Letonia, Croacia, Montenegro, Serbia, Suiza, Rusia, Dinamarca, Bosnia y Herzegovina, Ucrania y Hungría, contando la presencia del Canarias en las finales a cuatro celebradas en las ciudades de Amberes, Belgrado y Atenas, y también la elección de Opava (República Checa) como sede neutral para la disputa del duelo del presente curso del Herzliya con La Laguna Tenerife.

Aeropuertos y hoteles aparte, el Gran Canaria será el rival número 58 de La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League.

Desde aquel estreno con la Cibona, la relación de adversarios ha ido creciendo poco a poco con espacio en la temporada 25/26 para algún que otro pulso sin precedentes, como los correspondientes a la fase de grupos ante el Trapani Shark o los dos del Top 16 contra el Pallacanestro Trieste y el Gran Canaria, un club con experiencia en Europa pero en niveles superiores. En el presente ejercicio dio el paso de probar la principal competición de clubes organizada por la FIBA. En la primera fase, el conjunto preparado por Jaka Lakovic terminó líder de su grupo, el H, con un pleno de seis victorias. Sus oponentes fueron el Spartak Subotica, Le Mans Sarthe y Benfica, de Serbia, Francia y Portugal.

Los más conocidos

El caso opuesto al del Granca es el de los rivales con los que más veces ha coincidido el Canarias en la BCL. Los hay que ya le resultan muy conocidos, como el Peristeri griego o el Tofas y el Pinar Karsiyaka de Turquía. Se ha enfrentado en siete ocasiones a cada uno. Y con más de dos duelos están el VEF Riga (Letonia, 6), Strasbourg (Francia, 5), Oostende (Bélgica, 5), Hapoel Jerusalem (Israel, 5), Manresa (5), Gaziantep (Turquía, 4), Dinamo Sassari (Italia, 4), VilniusRytas (Lituania, 4), Herzliya (Israel, 4), Darussafaka (Turquía, 4), Reyer Venezia (Italia, 3), Nymburk (República Checa, 3), Galatasaray (Turquía, 3) y Unicaja (3).

Los tiempos de la Copa Korac

Pero la relación del Canarias con las competiciones continentales no se concentra solo en su productiva estancia en la BCL desde 2016. Antes, mucho antes, el club se asomó al exterior por medio de la desaparecida Copa Korac. En concreto, se estrenó en la campaña 1977/78 por invitación. El equipo tinerfeño competía en Primera B, por lo que tenía muy lejos el acceso a Europa. Pero, sin esperarlo, recibió una oferta de laFederación Española para representar al basket nacional en un torneo al que habían renunciado casi todos los conjuntos de la principal categoría, menos el Joventut. El Canarias aceptó, lo mismo que el Askatuak y el Helios Zaragoza, y pudo vivir una nueva experiencia. A los aurinegros les tocó cruzarse en una eliminatoria a ida y vuelta con un adversario alemán, el Hagen, que ganó los dos partidos. Fue un visto y no visto, un desenlace normal dadas las circunstancias.

Unos años después, ya en ACB y por méritos deportivos, el Canarias se reencontró con la Copa Korac. Selló su pasaporte tras quedar sexto en la Liga doméstica de la temporada 87/88. Para empezar, la escuadra comandada por José Carlos Hernández Rizo superó al Birmingham Bullets con triunfos en La Laguna y en Inglaterra, pero no pudo saltar el siguiente obstáculo, el Racing Maes de Bélgica.

En resumen, sumando a estos tres clubes, el total de rivales que ha tenido el Canarias en Europa es de 60. El Granca será el siguiente.