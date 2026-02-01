Otro examen de nivel a la recuperación aurinegra

El certificado de recuperación pasa otra prueba de máxima exigencia. Tras haber sacado adelante sus tres últimos encuentros –los dos más recientes con mucho suspense y tras sendas remontadas– La Laguna Tenerife afronta esta tarde un nuevo examen para calibrar su verdadero estado. Recibe el conjunto aurinegro al Baskonia, teórico rival directo en la zona noble de la tabla, y que llega a la Isla en un gran momento de forma, toda vez que acumula siete victorias seguidas dentro de la Liga Endesa.

El de hoy bien podría ser un examen dentro de otro examen. Y es que al margen de la exigencia que ya de por sí comporta el duelo ante el cuadro de Paolo Galbiati, el CB Canarias también testeará su necesidad de no recibir parciales significativos que le acaben poniendo contra las cuerdas. Así le sucedió, por ejemplo, contra el Barça (21-2 tras ir ganando 17-25); y este pasado miércoles frente al Trieste, cuando encajó un 6-24 (36-51) que le obligaron luego a una remontada casi épica.

Pero es que ese mismo escenario ya lo vivieron los de Txus Vidorreta en el choque de la primera vuelta. Con un tramo inicial en el que dieron la sensación de ser muy superiores (32-45) para luego verse arrollados por los vitorianos: un 26-5 que luego se convirtió en un 47-17 para recibir la friolera de 60 puntos tras el descanso.

Al margen de esas preocupantes desconexiones a evitar, también deberá gestionar el cuadro lagunero el control del balón en base a lo que ocurrió en el choque del Buesa. Más pérdidas de las deseadas (ocho tras el descanso), y muchos tiros en situaciones forzadas fueron dos de los causantes principales de la derrota canarista en Vitoria frente a un Baskonia que corrió a placer. Con Huertas seguramente tratando de ser acogotado por alguien más grande, tendrán que salir al rescate Fitipaldo, Fernández y hasta Van Beck con el fin de que la fluidez ofensiva canarista no se resienta.

Pero si debe el Canarias fijarse en aspectos negativos previos a repetir, también le pueden servir sus prestaciones positivas más recientes para tratar de tumbar al Baskonia. Tras haber acabado con la racha de diez victorias que poseía el Barça, ahora el cuadro aurinegro se las verá con un cuadro, el de Galbiati, que acumula siete partidos ligueros sin error y no pierde en competición nacional desde hace casi dos meses tras un primer tramo de competición cargado de irregularidad.

Giedraitis y Howard

Ante esta tesitura el equipo de Txus Vidorreta debe hacerse lo más grande posible. En centímetros, pero sobre todo en número de efectivos para hacer frente a un rival que recupera a Markus Howard, que el viernes en Euroliga ya se fue hasta 15 puntos. En esta línea, la gran incógnita será la participación o no de Rokas Giedraitis.

El lituano recibió un golpe el miércoles frente al Trieste y tiene algo dañada la cornea. Ganas seguro no le faltan de ayudar para poder desquitarse ante su exequipo y tras un mal choque en la primera vuelta: tres puntos con 1 / 4 en tiros. Esos intangibles y su aportación en diversas facetas que viene dando el alero son de esos detalles más importantes que nunca en encuentros como el de esta tarde.