El Baskonia, un ciclón ofensivo difícil de contener

Un rival con la flecha totalmente hacia arriba y en vena anotadora. Por segunda jornada consecutiva el CB Canarias se las verá contra un adversario en racha positiva y que está basando gran parte de su éxito en la facilidad para anotar. Armas que no le asustaron a los isleños frente al Barça en una templanza digna de encomio, pero que hoy debe redoblar el conjunto lagunero para poder con el Baskonia.

Se enfrenta La Laguna Tenerife a un contrincante que enlaza siete victorias en las que ha coqueteado casi siempre con la centena de puntos, llegando incluso, ante el Manresa, a un tope de 130 tantos, la sexta mejor marca histórica de la ACB. En esta racha, los de Galbiati vienen promediando 99,57 tantos.

Prolijidad desde el arco

Esa hemorragia anotadora tiene mucho que ver con la prolijidad baskonista desde más allá del 6,75. En estos siete partidos más recientes los alaveses promedian 13,3 triples convertidos, un guarismo que se ha incrementado en sus cuatro últimos duelos: 15,75 de media, con el pico de los 23 metidos ante el Granada, igualando el tope de las más de cuatro décadas de existencia de la ACB. Pero más allá de la cantidad, llama mucho más la atención la calidad con la que el Baskonia está acertando desde el perímetro. Así, entre sus duelos frente a Andorra, Girona, Manresa y Joventut, los vitorianos han metido casi la mitad de lo que han lanzado: 63/128 para un 49,22% de efectividad.

Peligrosos lanzadores

Gracias a esta mejora se explica que el Baskonia sea actualmente el conjunto de la ACB con mejor porcentaje en triples, un 38,95% con el que mejora en 17 centésimas porcentuales al CB Canarias. Segundo en esta faceta. Siete jugadores por encima del 40% de acierto (con Kurucs y Radzevicius incluso por encima del 50%) y la recuperación para la causa de Markus Howard son argumentos de sobra para temer todavía más al arsenal ofensivo baskonista.

Además, y en algún que otro partido apretado, como ante Unicaja y Breogán (sendas victorias por tres puntos), el Baskonia ha mostrado mucha sangre fría desde el tiro libre. En Málaga firmó un 25/30 y en Lugo un 35/39. En la racha de siete triunfos su efectividad es de un 83,33%, aunque todavía por debajo del 84,87% que presenta el Canarias. Con todo, hoy se pueden reunir sobre el parqué del Santiago Martín cuatro de los cinco mejores lanzadores de libres en lo que va de curso: Huertas (97,8%), Giedraitis (96,3%), Howard (94,6%) y Luwawu-Cabarrot (93,2%).

Luwawu-Cabarrot

Precisamente Timothé Luwawu-Cabarrot se ha convertido en el líder ofensivo del Baskonia. Más aún ante las repetidas bajas de Forrest y Howard (solo siete partidos cada uno). El francés se erige como el máximo anotador de la Liga ACB, con 19,4 tantos de media, siendo además el único que ha logrado alcanzar la decena de tantos en todos sus encuentros. En la primera vuelta ya le hizo 24 al Canarias.

Esa capacidad para perforar el aro ajeno queda reflejada, a título global, en las estadísticas de la ACB, si bien el cuadro aurinegro puede presumir de contar casi con idénticos avales ofensivos para hacer frente al superlativo rendimiento baskonista. Y es que hoy se medirán en el Santiago Martín los dos únicos conjuntos de toda la ACB que ocupan un lugar en el top 5 dentro de los tres apartados de tiro.

Los dos, en el top 5

Así, el Canarias es el que mejor lanza los libres (84,87%), con el Baskonia tercero desde el 4,60 (80,10). Los alaveses lideran en los triples (38,95%) por delante de los laguneros (38,78%); mientras que en los lanzamientos de dos aurinegros y azulgranas son terceros (56,22%) y quintos (56,07%) respectivamente.

Noticias relacionadas

Como ya hiciera en el Palau hace siete días, la eficiencia ofensiva de la que suele hacer gala no es mal argumento para que el CB Canarias, si no logra reducir la producción baskonista, se meta sin miedos en medio de un ciclón que se ha arrasado con todo lo que se le ha puesto por delante en las siete últimas jornadas.