El CB Canarias y la rotación más equilibrada de la Liga Endesa

Nunca ha escondido Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias, que uno de los principales argumentos de su libro de estilo es el de una rotación corta. Y más aún cuando están por medio situaciones y asuntos de calado mayor. Forma de entender el baloncesto que relega a un rol muy secundario a algunos integrantes de su plantel a consecuencia de esa confianza plena en unos pocos... o quizá esa sensación no sea del todo así.

Después de 17 jornadas de la Liga Endesa las cifras no indican que esta tendencia sea totalmente estricta. Ya sea por mera casualidad o bien por verse obligado a rotar milimétricamente una plantilla de una avanzada edad y con varios componentes que arrastran diversos problemas físicos, lo cierto es que los guarismos no hablan de una rotación corta. Más bien todo lo contrario.

Una decena con 227 o más

Y es que La Laguna Tenerife es, junto con el Breogán, uno de los dos equipos que más jugadores suma con al menos 227 minutos, coincidiendo con el ecuador de la fase regular. Son 10 los baloncestistas del cuadro aurinegro que cumplen ese requisito. El último de ellos dentro de la lista es Joan Sastre, con el añadido de que el balear se ha perdido cuatro partidos en este tramo inicial de la competición nacional.

Jugadores y técnicos del CB Canarias celebran una canasta en el Palau. / ACB Photo

También han tenido que ser baja, en un compromiso, Huertas y Fernández por sendos problemas físicos, por lo que son siete los canaristas que hacen pleno hasta la fecha. Esa cifra en el Breogán se eleva a la decena. Quizá por ello el décimo jugador del Breo que más juega sea Jordan Shako, con 258 minutos en cancha; 31 más que Sastre.

Sin minutadas para ningún jugador

Con cinco jugadores por encima de los 300 minutos acumulados (el Breogán cuenta con seis), el Canarias puede presumir de que ninguno de sus deportistas se va a una minutada. Así, nadie del roster lagunero supera los 400 minutos, con Doornekamp (18º en el ránking de la liga) como el más usado (494), y Huertas (también 18º) el de una media mayor, con 24:13’’. Esa pareja distribución conlleva que dentro de este núcleo duro de soldados de Vidorreta sean Abroimaitis y Guerra los que menor media por partido tengan, pero ambos casi con 16 por choque. Sin embargo, esta concentración también trae aparejada una situación complicada para las últimas piezas del fondo de armario aurinegro.

Emerge Wes Van Beck

Entre esos actores secundarios va asomando poco a poco la cabeza Wes Van Beck, con más de 16 minutos de media en sus cuatro jornadas ligueras más recientes. Sin embargo, la situación es casi desoladora para el resto de las fichas. Kostadinov (sumó 15:01 minutos) y Costa (solo estuvo en pista cuatro segundos) ya no están en el equipo, mientras que Alderete y Bordón totalizan poco más de 13 minutos cada uno.

La distribución de minutos del Canarias nada tiene que ver, por ejemplo, con la de su próximo rival, un Baskonia en el que solo seis jugadores alcanzan esos 227 minutos. Pese a tener un partido menos, nadie más en el plantel de Paolo Galbiatti, tiene visos de sumarse a esa lista cuando recupere el choque frente al Gran Canaria.

En cambio, el cuadro baskonista puede presumir de que los 17 jugadores que ha usado en lo que va de curso han promediado más de 10 minutos por encuentro, y con 14 de ellos superando los 111 minutos en cancha. Quien más se le acerca en ese sentido es el Granada, con otros tantos baloncestistas en estas tres cifras, aunque en el caso de los nazaríes con un registro inferior cifrado en 105.

Las rotaciones de otros equipos

También llaman la atención las rotaciones de conjuntos como el Zaragoza y el Bilbao. Los primeros tienen a tres de sus jugadores (Yusta, Robinson y Bell Haynes) con al menos 443 minutos; mientras que los vizcaínos presentan una columna vertebral de ocho profesionales entre 320 minutos (en el Canarias solo son cuatro) en pista, y un máximo de 374.

Entre esas formas diferentes de rotar, el cuadro lagunero deberá afinar más si cabe la gestión del tiempo en pista de sus jugadores. Y es que desde la semana en la que arrancó el Top 16 de la BCL, los de Vidorreta podrían verse abocados a disputar hasta 12 encuentros en poco más de cinco semanas: uno cada tres días.