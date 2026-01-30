El CB Canarias firma la remontada con menos margen de tiempo de su historia en Champions

La Laguna Tenerife firmó frente al Trieste la remontada más rápida y amplia a la vez de toda su historia europea. Frente al combinado italiano, la escuadra aurinegra levantó una diferencia de 16 puntos en contra cuando restaban solo 12 minutos y 53 segundos para el final del partido. Se trata, de esta manera, de la escalada –con final feliz– más empinada y con menos margen de error de todas cuantas ha completado la entidad insular en sus 164 partidos en la Basketball Champions League.

Fue este miércoles cuando, a falta de 2’52’’ para el final del tercer periodo y con el marcador 49-62, Juan Toscano Anderson acertó desde la línea de tres para poner el 49-65. Esto es, +16 para el combinado transalpino. Toscano, nacido en Estados Unidos –no solo jugó en la NBA, sino que militó en Golden State Warrios y, de la mano de Stephen Curry, se proclamó campeón de la Liga en 2022 antes de marcharse a los Lakers– pero con ascendencia mexicana, se giró entonces a la grada para celebrar su canasta. Pocas veces 'un fisco' de chulería salió tan cara.

El punto de inflexión

Educado en el más que nunca bravucón estilo americano, Toscano no contó con que los árbitros ya le habían cogido la matrícula con anterioridad por sus exagerados gestos. Su festejo, seguramente más por instinto que con ánimo de provocar, no casa con los códigos europeos. Al alero le cayó una técnica. El tiro libre, que ejecutó con acierto Marcelinho Huertas, supuso el comienzo de un arrollador parcial del Canarias. La tormenta arurinegra: del 49-65 a 2’52’’ para el final del tercer periodo al 80-77 a 1’50’’ para la conclusión del encuentro (84-82). La serie resultante, 31-12 en 12 minutos y tres segundos. Por el camino, otro parcial de 18-2 y hasta un 13-0.

El Santiago Martín vivió eufórico una remontada que apenas tiene parangón en el dilatadísimo recorrido de La Laguna Tenerife en la BCL. Apenas un puñado de remontadas se le acercan a la de este miércoles, aunque ninguna con un margen de tiempo tan escaso.

Un caso reciente

La más similar, de hecho, es la más reciente. Fue en marzo de 2025 y en la última edición de la competición continental. El conjunto de Txus Vidorreta llegó a ceder por 16 unidades de diferencia frente al Reggiana (54-38). Aquella tarde, pese al hándicap añadido de jugar en calidad de visitante, el combinado tinerfeño acabó silenciando el Palasport Giulio Bigi. Lo hizo, eso sí, con algo más de tiempo. La gesta comenzó cuando restaban 6’12’’ para el final del tercer cuarto. El parcial, de 20-46, condujo a un inolvidable 74-84. Mientras esta semana fue Fitipaldo quien comandó la reacción con 17 puntos y 20 de valoración, Huertas y Kramer brillaron en Emilia-Romaña: 22 puntos del brasileño y 25 del alemán.

Al margen de la celeridad en el éxito, la remontada frente al Trieste se cuela también entre las primeras en el ranking absoluto. En una feliz lista de jornadas memorables (dos volteadas tras estar 12 abajo, otras tantas por una diferencia de 13 y una con -14), la de esta semana iguala en tercer lugar con la ya mencionada frente al Reggiana en tercer lugar. Por delante, solo dos.

Dos precedentes con más puntos en contra

El primero, los 19 puntos que se levantaron frente al Cholet en la fase regular de la 23/24. El duelo, en el que Sasu Salin brilló con 25 puntos y 8 de 9 en triples, concluyó 95-75. El finés, curiosamente, no sumó ni una sola canasta de dos, no lo necesitó. Al francotirador le bastaron sus aciertos desde el 6,75 y un tiro libre para dinamitar el partido y poner a sus pies el Santiago Martín. El -19, eso sí, comenzó a girarse cuando apenas comenzaba el segundo cuarto: 15-34 con más de 28 minutos de juego por delante.

Justo por debajo del registro frente al combinado francés sobresale un -18 que acabó con final feliz. El de la 19/20 frente al Riga. Reacción épica y tanteo bajo para el 64-68, también en la fase regular del torneo. Hubo que esperar hasta el último suspiro cuando un triple de Iffe Lundberg aguó la inminente fiesta la esperanza letona. Restaban cuatro segundos para la conclusión de un duelo que el entonces Iberostar Tenerife solo llegó a comandar durante 13 segundos. En Riga, la remontada comenzó cuando restaban casi 14 minutos de partido.

La segunda en tres días

La épica victoria frente al Trieste despertó en la afición aurinegra una intensa sensación de paramnesia. Lógico. 72 horas antes había sido el Barça quien había visto como, en su caso en Liga Endesa y en el Palau, se le escapaba de manera incomprensible un duelo en el que llegó a someter al Canarias por 13 puntos de diferencia (42-29).

En un partido estilo montaña rusa, el equipo de Xavi Pascual le endosó al de Vidorreta un parcial de 25-4 para pasar del 17-25 al citado 42-29. En la segunda mitad, fueron los aurinegros los que contestaron con un 0-12 (del 70-62 al 70-74) para acabar sellando el triunfo.

Marcelinho, centenario

Marcelinho Huertas cumplió, frente al Trieste, su partido número 100 en la Champions. El aurinegro se une al club centenario, del que ya formaban parte Shermadini, Doornekamp, Fitipaldo y Abromaitis, que lidera la tabla con 122 intervenciones.

Copa del Rey

La Laguna Tenerife activará, hoy a partir de las 10:00, la venta de abonos para la Copa del Rey, que se celebrará en Valencia del 19 al 22 de febrero. Los interesados han de ponerse en contacto con el club vía email (s.garcia@cbcanarias.es) indicando nombre completo, DNI, teléfono de contacto, categoría elegida del abono y una segunda opción por si no hubiera disponibilidad. El precio de los pases, repartidos en siete tipos, oscila entre 155 y 770 euros. Solo podrán optar a su compra inicialmente abonados de la temporada vigente 25/26.

En caso de no se completara el cupo, el club lo anunciaría y atendería peticiones de no abonados (solo aficionados canaristas) a partir del día 5 y hasta fin de existencias. La Laguna Tenerife dispone de 300 pases para repartir entre sus aficionados, pero cerca de 200 aurinegros ya compraron el abono directamente a la propia organización hace semanas. Habrá unos 500 canaristas en Valencia.