Liga Endesa
Abromaitis reconoce que "la moral y el ánimo" en el CB Canarias "han crecido" tras las últimas victorias
El ala pívot de La Laguna Tenerife considera que el cuadro aurinegro no puede repetir ante el Baskonia "las desconexiones" recientes
Con sufrimiento sabe mejor. Tim Abromaitis ha reconocido que el CB Canarias «está en el camino de recuperar las buenas sensaciones» después de sus últimas tres victorias, en especial las logradas contra el Barça y el Trieste. "Ganar dos partidos así, luchados e importantes, es algo que nos ayuda a que crezca el nivel de ánimo", reseña el ala pívot.
Abromaitis admite que este CB Canarias "todavía tiene margen de mejora" para alcanzar su versión más fina y recuperar por completo su identidad. Uno de esos aspectos a pulir, el no verse obligados a grandes remontadas. "No sé si eso significa que estamos jugando bien al final o mal al principio", argumenta el interior aurinegro, que tiene claro que este domingo, frente al Baskonia, ni él ni los suyos pueden repetir pecados.
"Esos momentos de desconexión, de errores que no deberíamos hacer, de pérdidas, de tiros abiertos para ellos... son cosas que normalmente no hacemos", dijo Abromaitis este viernes sobre lo sucedido el miércoles en la primera parte contra el Trieste. "En la segunda mejoramos, pero nos preocupa que haya momentos así, y este finde no puede ser contra un equipo como Baskonia", expresó.
Un Baskonia muy atlético
No esconde Abromaitis que lo que más respeta del cuadro alavés es su capacidad "súper atlética". "Así nos ganó el partido de la primera vuelta, al contraataque y jugando con un ritmo muy alto; tenemos que controlar eso. No queremos un correcalles en el que ellos se sienten muy bien, sino que jugando con nuestros sistemas y con nuestro ritmo, creo que tendremos oportunidades", señaló el dorsal 21 canarista sobre la receta para sumar la undécima victoria del curso liguero.
Reconoce también Tim que este Baskonia 25/26 posee "mucho talento" y además "más química" que en cursos pasados. "No va a ser nada fácil para nosotros, como tampoco lo fue en el duelo de la primera vuelta. No es una revancha pero tenemos que aprender de cómo perdimos ese partido y hacer las cosas mejor", añadió el norteamericano.
A nivel personal, el versátil interior canarista se muestra satisfecho. «Tengo buenas sensaciones y la confianza de Txus, el staff y mis compañeros», reconoce Tim sobre una seguridad que le ha llevado a «tirar un poco más». «Estoy haciendo lo que puedo para ayudar al equipo; espero que ahora ganemos un poco más», concluyó.
