Vidorreta: «Los últimos cinco minutos fueron la clave»

«Los últimos cinco minutos fueron la clave del partido», argumentó aliviado Txus Vidorreta en sala de prensa tras el triunfo ante el Trieste. Aliviado y feliz porque, «cuando tienes un equipo en frente que juega tan bien, la victoria sabe mejor».

«Hemos conseguido un triunfo importante contra un equipo que ha estado fantástico. Han jugado y movido la pelota muy bien y anotado tiros fáciles y difíciles. Han sido también capaces de generar ventajas en el uno contra uno. En líneas generales, han sido mejores que nosotros durante más de 20 minutos», comenzó explicando el técnico de La Laguna Tenerife.

El momento decisivo del partido fueron los últimos cinco minutos. «Hemos cambiado nuestra defensa habitual, nos salió bien y encontramos dos tiros abiertos fundamentales de Aaron para abrir la diferencia. Eso no hubiese sucedido, evidentemente, sin los triples anteriores de Bruno», prosiguió el preparador vasco.

Cuestionado por la mala primera mitad de partido de su equipo, Vidorreta apuntó a la «motivación» con la que llegó el Trieste, que seguramente tenía también «más piernas». «Nosotros hemos tenido a dos jugadores tocados por un virus, Van Beck y Tim, y a Marce con el problema muscular del Palau. Estaba para jugar, pero dosificándole mucho. Esas cuestiones condicionan, más cuando Sastre recibió un golpe en una costilla y está jugando con dolor. Avanzado el tercer cuarto nos vimos 16 abajo, pero pudimos encontrar respuestas. En los momentos clave, hemos hecho muchas cosas bien», reveló el técnico.

Noticias relacionadas

Vidorreta, al margen de mostrar su satisfacción por el desenlace, reconoció cierta preocupación por las desconexiones que sufre su equipo por momentos. «Para mí es un motivo de análisis importante el hecho de que llevemos tres partidos seguidos recibiendo parciales de muchos puntos. Que estemos muy contentos no significa que no podamos hacer más cuando las cosas se complican. Quizá las dificultades físicas tengan algo que ver, pero hoy hemos encajado un 25-34 y no hemos llegado al bonus. Es algo que tenemos que corregir de manera inmediata. Especialmente, esa de ser más sólidos cuando el rival está acertado y nosotros no», concluyó antes de apuntar que, las reacciones en las segundas parte dicen que «el problema no es por el DNI», en referencia a la veteranía de la plantilla. n