La Laguna Tenerife, frente al Trieste para consolidar su cambio de dinámica

Catapultado anímicamente tras el triunfo del pasado fin de semana en el Palau Blaugrana frente al Barça (82-89) y pletórico por su décima participación copera consecutiva, el CB Canarias recibe este miércoles (20:00) al Trieste italiano en el Santiago Martín en el marco de la Basketball Champions League.

Aunque fue en Barcelona donde, orgulloso en sala de prensa, Vidorreta celebró aliviado que La Laguna Tenerife «salía del bache», el cambio de dinámica había comenzado días atrás, cuando el combinado aurinegro se impuso en el Santiago Martín al Nymburk por 104-80. Aquella noche, hace ahora justo una semana, un desangelado Santiago Martín pasó del desasosiego por el 49-50 al descanso a la euforia de un parcial de 55-30 en los últimos 20 minutos.

Contra el Nymburk, el primer paso

Campanada mediante en la pista de uno de los mejores equipos de Europa, es de nuevo en la BCL en donde las huestes de Vidorreta deben cerrar el círculo, confirmando así su recuperación total. La de un equipo trampa para los favoritos en Liga Endesa y Copa del Rey y gigante en la Champions.

Vencedor en la primera jornada del Round of 16 –la segunda fase del torneo de la FIBA–, el combinado aurinegro aspira ahora a un 2-0 que le deje en inmejorable disposición a la vista de dos salidas consecutivas. La Laguna Tenerife, que con el del Trieste habrá jugado dos duelos seguidos como local, afrontará otros tantos en calidad de foráneo frente al Gran Canaria y al propio Nymburk.

De ahí que el duelo de esta noche, ciclos y dinámicas al margen, sea sobre todo fundamental en la carrera por el primer puesto del Grupo L. Máxime cuando el Triste viene de doblegar al Dreamland en Gran Canaria. De amarrar el partido en su pista, La Laguna Tenerife cerraría la jornada como el único equipo del grupo en haber sido capaz de ganar los dos primeros duelos. Por el contrario, el Triste se quedaría con un 2-0 antes de dos choques seguidos en su pista. Muy cuesta abajo.

Tim Abromaitis, durante el duelo frente al Nymburk de la semana pasada. / Andrés Gutiérrez

Más del Trieste

Los pupilos de Israel González llegan a la cinta con un 5/5 en el global de la BCL. Tres duelos más que el Canarias porque, para llegar a la segunda fase, se vieron obligados a transitar por el camino largo, el de un play in en el que dejaron fuera al NHSZ-Szolnoki húngaro en tres partidos.

González, natural de Cantabria, tiene un importante vínculo con Gran Canaria. Allí entrenó al Salesianos Las Palmas y, tras una etapa como primero sin demasiado éxito, regresó a la Isla para ejercer como segundo de Pedro Martínez en el Granca. Martínez se fue y González se quedó. Fue también ayudante de Aíto García Reneses y Luis Casimiro. Precisamente Aíto se lo llevó al Alba de Berlín y, cuando el madrileño dio un paso al costado en verano de 2021, Israel lo dio al frente para tomar el relevo como primero.

En el roster del equipo italiano (representante de la bonita ciudad del norte del país cuyo nombre lleva el club) destaca sobremanera el ala-pívot Mady Sissoko. El maliense de 2,05 promedia 23,6 créditos de valoración, 9,6 rebotes y 15,2 puntos por partido. Sin embargo, anda tocado y no jugó ni ante el Granca ni el pasado fin de semana en Liga, cuando el Trieste, sexto con 8/7, le ganó al Dinamo Sassari por 76-70.

Décimo rival italiano

La cita de esta noche en Los Majuelos medirá a dos rivales que nunca antes se habían visto las caras. El Canarias y el Trieste, que será el décimo rival transalpino con el que se topen los aurinegros. Los anteriores: Scandone Avellino, Reyer Venezia, Capo D’Orlando, Virtus Bologna, Dinamo Sassari, Reggiana, Derthona y Trapani Shark. El saldo es de 13/5 a favor de los insulares.

El Trapani, precisamente rival más reciente, se midió al Canarias en la primera fase de la actual edición de la Champions. El cuadro aruiengro venció en Italia por 78-84 y se dejó sorprender en la Isla en un duelo en el que a los de Vidorreta les valía perder (80-83).