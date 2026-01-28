Guerra: «Será difícil, hay que estar preparados»

Fran Guerra no tiene dudas, habrá que apretar los dientes porque el de esta noche ante el Trieste será «un partido muy físico». «Hay que estar preparados porque va a ser un partido muy difícil», insistió. El jugador de La Laguna Tenerife, para empezar, puso ayer por delante que, al tratarse de un duelo de Basketball Champions League, «será difícil». «Es un partido donde se juega un estilo más físico. El rival viene de cuatro victorias seguidas y de ganarle al Dreamland Gran Canaria en su casa en la primera jornada. Nosotros tenemos que hacer el plan de partido bien para poder competir y, sobre todo, ganar», reflexionó Guerra.

Las claves, a juicio del grancanario, pasan por una defensa aguerrida y la buena gestión de la pelota. «Yo creo que son estar en buen tono en defensa durante los 40 minutos y luchar por el rebote porque será un partido muy físico, seguramente. Y luego en ataque, pues manejar el balón para compartirlo, seguir jugando y mantener las buenas sensaciones que hemos tenido durante estos dos últimos partidos».

Guerra, finalmente, recordó el «factor muy importante» que supone el público del Santiago Martín en todos y cada uno de los duelos en Los Majuelos. «Los necesitamos en cada partido. Yo creo que, para seguir con esta buena sensación, es importante que vengan a ayudarnos y apoyarnos. Hay que tener en cuenta que ellos juegan muy bien fuera de casa, que en el último partido de Champions y en el play in les ganaron fuera a los dos equipos», explicó Guerra en referencia al Granca en el Round of 16 y al NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro en la ronda previa.