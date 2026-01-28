CB Canarias
Guerra: «Será difícil, hay que estar preparados»
El interior de La Laguna Tenerife avierte de lo complicado y «muy físico» que será el duelo de esta noche frente frente al Trieste
Fran Guerra no tiene dudas, habrá que apretar los dientes porque el de esta noche ante el Trieste será «un partido muy físico». «Hay que estar preparados porque va a ser un partido muy difícil», insistió. El jugador de La Laguna Tenerife, para empezar, puso ayer por delante que, al tratarse de un duelo de Basketball Champions League, «será difícil». «Es un partido donde se juega un estilo más físico. El rival viene de cuatro victorias seguidas y de ganarle al Dreamland Gran Canaria en su casa en la primera jornada. Nosotros tenemos que hacer el plan de partido bien para poder competir y, sobre todo, ganar», reflexionó Guerra.
Las claves, a juicio del grancanario, pasan por una defensa aguerrida y la buena gestión de la pelota. «Yo creo que son estar en buen tono en defensa durante los 40 minutos y luchar por el rebote porque será un partido muy físico, seguramente. Y luego en ataque, pues manejar el balón para compartirlo, seguir jugando y mantener las buenas sensaciones que hemos tenido durante estos dos últimos partidos».
Guerra, finalmente, recordó el «factor muy importante» que supone el público del Santiago Martín en todos y cada uno de los duelos en Los Majuelos. «Los necesitamos en cada partido. Yo creo que, para seguir con esta buena sensación, es importante que vengan a ayudarnos y apoyarnos. Hay que tener en cuenta que ellos juegan muy bien fuera de casa, que en el último partido de Champions y en el play in les ganaron fuera a los dos equipos», explicó Guerra en referencia al Granca en el Round of 16 y al NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro en la ronda previa.
- La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Bambones, pletóricos en la primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- El duro ataque de un carnavalero de Cádiz a la chirigota de Tenerife en el Teatro Falla: "Me voy a callar porque soy cristiano"
- Muere un hombre en el incendio en un edificio de viviendas en La Laguna
- La Aemet registra temperaturas bajo cero en las cumbres de Tenerife
- Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años
- El piso del incendio mortal de La Laguna quedó arrasado por las llamas