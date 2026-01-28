El Canarias confirma su recuperación a base de sufrimiento y otra remontada (84-82)

Recuperación con sufrimiento y remontada. La Laguna Tenerife se mantiene invicto en el Round of 16 de la Basketball Champions League tras sumar su segunda victoria, en este caso derrotando al Trieste por un apretado 84-82. Triunfo posible porque los de Txus Vidorreta nunca se rindieron ni aún yendo 16 abajo mediado el tercer acto (59-75). A base de sacrificio y retomando su acierto desde el arco el CB Canarias remó poco a poco hasta llevarse al agua con mucho suspense.

Final casi de infarto en el que el Trieste tuvo el tiro para ganar, si bien la gran defensa canarista -su gran aval tras el descanso después de haber encajado 51 puntos- lo impidió. La gran segunda parte de Fitipaldo (14 puntos en esos dos cuartos), la maestría de Huertas (12 tantos y ocho asistencias) y la aparición final de Doornekamp (dos triples) resultaron vitales para la escuadra lagunera.

Paciencia en el inicio de partido

Tiró de paciencia el Canarias en el arranque. Calma que le sirvió para generar varias continuaciones hacia Guerra o bien penetraciones de Van Beck y Fernández, toda vez que el Trieste apostó por dificultar los tiros exteriores de los locales (12-7). Atrás, el bando isleño supo contener la movilidad de Brooks como cinco, pero no así la verticalidad y el acierto desde las esquinas de Ruzzier, autor de 10 puntos en el primer acto.

Leyendo bien la zona 2-3 de su rival, y después de cuatro fallos de entrada, el Canarias enmendó un tanto su acierto exterior con los triples de Fitipaldo y un Van Beck muy activo en diversas facetas (23-18, 10'). Sin embargo, esa sensación de equilibrio apenas le duró al cuadro lagunero.

Los de Vidorreta recibieron primero un 0-7 en el que mucho tuvo que ver la actividad de los italianos (23-25), si bien los canaristas supieron responder con sus tres primeras canastas del segundo cuarto (30-27). Pero a partir de ahí, el equipo aurinegro se topó con un recital rival desde el 6,75.

Con su cinco abierto (Brooks en dos ocasiones), tras ofensivo y desde la esquina, en 1x1, e igualmente después de sendas pérdidas, regalos que aprovechó Uthoff llegando. Seis veces anotó desde el arco el cuadro transalpino en el periodo (llegó a estar con un 8/15), aunque las sensaciones canaristas eran todavía peores en su media pista ofensiva.

Sin fluidez para circular el balón, con Shermadini desconectado, y negado desde el perímetro (3/13 al intermedio), el Canarias apenas pudo sumar frente a un rival que estaba aprovechando no solo su acierto desde fuera, sino también castigando sobremanera las siete pérdidas locales (10 puntos de esta factura) y sacando partido igualmente de algunas segundas opciones. Se explica así otro parcial prohibitivo, de 6-24, muy parecido al sufrido el domingo en el Palau (36-51).

Impotente en los dos lados de la pista

Pese a su 10/13 en tiros de dos el Canarias no estaba sabiendo meter mano, ni frenar, a un rival muy cómodo y con una mayor amplitud de recursos, pese a su escasa rotación (solo ocho jugadores) en la que incluso era baja su máximo anotador, Ramsey.

A la vuelta del intermedio el Canarias sí se mostró, al menos, mucho más sólido en labores defensivas colectivas. Pero entre que su acierto en ataque fue escaso (41-51 tras triple de Bruno) y sobre todo que el Trieste sacó partida de un par de rebotes ofensivos y varios desajustes defensivos (tres triples de Brown), la desventaja aurinegra no solo disminuyó, sino que se hizo más grande: 49-65.

Huertas sale al rescate

Momento de máxima urgencia en el que Huertas trató de tomar el mando de las operaciones, si bien la producción del paulista, sin errores, fue bastante escasa (a base de libres y asociándose con Sastre) como para darle un buen mordisco a la renta de los visitantes. Y es que el Trieste siguió a lo suyo, esta vez con un 5/9 desde el arco (1 / 4 de los locales) y volviendo a cargar el rebote ofensivo. Aún así, un par de acciones finales dejaron al Canarias diez abajo antes del acto final (60-70).

Un periodo cuyos primeros compases fueron calcados a los del tercer acto, con los aurinegros tan sólidos atrás como erráticos (fallos y pérdidas) delante. Como mal menor, esa insistencia defensiva mantuvo con vida al Canarias (65-72), aunque dos errores seguidos dieron aire al Trieste (65-75), de nuevo matador desde las esquinas.

Menos tiempo pero buenas sensaciones

Con mejores sensaciones, pero con una desventaja casi invariable y cada vez menos tiempo, el Canarias entendió que todo ese esfuerzo por mantenerse con vida no podía irse por el sumidero. Así, pudiendo encontrar un par de veces a Shermadini, y el acierto de Fitipaldo, los laguneros se colocaron primero a cinco (70-75) y tras otro arreón (robo de Huertas incluido) obraron las tablas a poco más de dos y medio para el final tras un nuevo triple de Bruno (77-77).

Ya con el viento a favor, mucho más reconocible y siendo ahora el que trababa el paraguas a su rival, el Canarias terminó de encontrarse a sí mismo. Con un par de buenas defensas y respondiendo al Trieste con su medicina: sendos triples de Doornekamp desde las esquinas para el 83-77. Como en el Palau, los de Vidorreta también devolvieron la cachetada y con un 27-7 estaban opositando al triunfo a menos de minuto y medio del final.

Final de infarto

Pero al igual que en Barcelona el Canarias no cerró su remontada encadenando varios errores: canasta recibida muy rápida, falta en ataque, triple encajado y 24 segundos agotados. A 23 segundos de la conclusión Trieste atacaba para ganar. Ahí, el Canarias apretó los dientes, se cerró bien sobre la penetración definitiva de Brown y amarró un triunfo tan imposible apenas 15 minutos antes, como vital para acercarse a los cuartos de final y confirmar su crecimiento global.