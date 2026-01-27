El partido La Laguna Tenerife - Pallacanestro Trieste se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario, y dónde seguir en directo el encuentro de la Basketball Champions League por TV y móvil

La Laguna Tenerife afronta esta semana un partido decisivo en su camino hacia la Basketball Champions League. El conjunto aurinegro recibirá en el pabellón Santiago Martín al Pallacanestro Trieste, en un duelo directo entre los dos equipos del grupo L que cuentan con una victoria en esta Round of 16. Los de Txus Vidorreta buscarán un triunfo clave ante su afición para no complicar su clasificación y dar un paso firme hacia los cuartos de final de la competición europea.

El CB Canarias ya sabe lo que es ganar en esta fase de la BCL tras la contundente victoria lograda en el Santiago Martín ante el ERA Nymburk (104-80), en una master class en ataque y defensa de los aurinegros frente al conjunto checo.

Además, los laguneros llegan a este compromiso reforzados anímicamente después de imponerse al FC Barcelona en su último encuentro de la Liga Endesa, una prueba clara del cambio de dinámica que atraviesa el equipo.

Aun así, en el vestuario nadie se fía. El Pallacanestro Trieste demostró su peligrosidad en la jornada anterior al asaltar el Gran Canaria Arena y vencer al Dreamland Gran Canaria por 71-77. Un aviso serio para los de Txus Vidorreta, que afrontan el duelo con máxima concentración ante un rival italiano que accedió a esta Round of 16 desde el play-in y que ya ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera. El equipo transalpino vuelve a Canarias una semana después con ganas de repetir triunfo.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido La Laguna Tenerife - Pallacanestro Trieste comenzará a las 20:00 hora canaria (21:00 peninsular) del miércoles 28 de enero. El duelo corresponde a la 2ª jornada de la Round of 16 de la Basketball Champions League y se disputará en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna.

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - Pallacanestro Trieste

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el equipo checo podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA.

Los aficionados de La Laguna Tenerife podrán ver el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del choque La Laguna Tenerife - Pallacanestro Trieste, las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.