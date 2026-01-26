EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife – Kosner Baskonia

El Pabellón Santiago Martín volverá a vestirse de gala este domingo 1 de febrero con motivo del próximo compromiso del La Laguna Tenerife en la Liga Endesa el domingo 1 de febrero a las 17:00 horas, y EL DÍA quiere que sus lectores más fieles lo vivan desde dentro.

La intensidad regresa al feudo aurinegro con un atractivo duelo ante el Kosner Baskonia, correspondiente a la temporada 2025/2026. Por ello, EL DÍA pone en marcha un sorteo de 5 entradas dobles, ofreciendo a sus lectores la oportunidad de disfrutar de una de las citas más esperadas del calendario.

Se esperan 40 minutos de baloncesto vibrante, con el pabellón y sus alrededores entregados a un encuentro que promete emoción, ritmo y espectáculo. La afición lagunera volverá a estar muy cerca del equipo, aportando un apoyo fundamental en la lucha por sumar puntos importantes de cara a la clasificación general. Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza una vez más su compromiso con el deporte canario y con todos los seguidores del baloncesto en la isla.

40 minutos que van más allá del juego

Vivir un partido en el Santiago Martín es una experiencia única en Tenerife, ideal para disfrutar en familia y sentir cada canasta como propia. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para acudir acompañados de otro amante del baloncesto.

💛 Una grada entregada, empujando al equipo en cada posesión.

🔥 Un duelo de máxima exigencia, correspondiente a la jornada 18 de la competición.

No pierdas la oportunidad de apoyar al equipo aurinegro en su casa y emocionarte con cada jugada decisiva.

Detalles del encuentro:

📅 Fecha: Domingo, 1 de febrero

Domingo, 1 de febrero ⏰ Hora: 17:00 h

17:00 h 🏟️Lugar: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA (si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo gratuitamente en pocos minutos). Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde la grada.

💛 Apoya al La Laguna Tenerife en casa y vibra con el mejor baloncesto de la isla junto a EL DÍA, el diario que siempre está al lado de su afición.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el viernes 30 de enero al mediodía. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Asegúrate de tener tus datos de contacto actualizados en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación a tiempo. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No te quedes fuera de una de las grandes citas del baloncesto en Tenerife. Participa, cruza los dedos y prepárate para animar al La Laguna Tenerife como se merece.

¡Mucha suerte a todos! 🏆🏀