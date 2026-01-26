Sorteo a medias: La Laguna Tenerife se medirá a Baskonia o Murcia en cuartos de final de la Copa del Rey

La Laguna Tenerife, que certificó por la puerta grande su participación en la Copa del Rey al vencer al Barça en el Palau, se medirá al cuarto clasificado de la ACB, bien Ucam Murcia o bien Baskonia, en la primera eliminatoria del torneo del ko. El presidente Aniano Cabrera y el secretario técnico Nicho Richotti acudieron por la entidad insular a un sorteo que se celebró en Teatre Martin i Soler - Palau de les Arts Reina Sofía.

Desde sus asientos en el patio de butacas, Cabrera y Richotti fueron testigos de cómo David Ferrer, histórico tenista y ahora capitán del equipo español de la Copa Davis, y Víctor Claver, exjugador de baloncesto retirado en 2024 y recientemente incorporado a la ACB, fueron extrayendo una a una las ocho bolas del sorteo repartidas en dos bombos. Claver, responsable del bombo de los cabezas de serie, fue extrajo la papeleta que compartía los nombres Murcia/Baskonia y Ferrer la de La Laguna Tenerife.

El resto de emparejamientos de cuartos de final: Real Madrid-Unicaja de Málaga y Valencia-Joventut. El Barça, que ha corrido la misma suerte a medias que La Laguna Tenerife al ir por el mismo lado del cuadro, tendrá que esperar a la resolución del Granca-Baskonia. El cuadro de Xavi Pascual, en todo caso y al ser cabeza de serie, se medirá al quinto clasificado. Lo contrario que el Canarias.

La clave del posible rival

La indeseada particularidad del sorteo de esta edición fue que, aunque los ocho primeros equipos de la ACB al término de la primera vuelta son ya inamovibles, a uno de ellos, el Baskonia, le queda pendiente un partido por jugar. Concretamente, la visita del equipo de Vitoria a Gran Canaria para medirse al Dreamland. La cita, aplazada forzosamente por coincidir con el fin de semana de la borrasca Emilia, no ha podido ser jugada todavía al disputar ambos equipos competiciones continentales.

En cualquier caso, la ACB ya confirmó hace semanas que, de tener influencia en el sorteo de la Copa, como así ha sido, el partido se disputaría en la tarde (17:00) del domingo 8 de febrero. Con todo, si el Baskonia gana en Gran Canaria habrá sido cuarto al cierre de la primera vuelta. Esto es, cabeza de serie y rival de La Laguna Tenerife. Si gana el Granca, el Baskonia se quedaría quinto y se mediría al Barça, mientras que el Murcia sería el oponente de los aurinegros.

Un fijo en las Copas

Asistir a la Copa del Rey no será novedoso para La Laguna Tenerife. Todo lo contrario, el cuadro lagunero habrá participado ya en 13 ediciones de la competición, las diez últimas de forma consecutiva. Así, hubo presencia canarista en las ediciones de Vitoria 2017, Gran Canaria 2018, Madrid 2019, Málaga 2020, Madrid 2021, Granada 2022, Badalona 2023, Málaga 2024 y Gran Canaria 2025.

El conjunto canaristas alcanzó las semifinales hasta en siete ocasiones (la última, en 2025 frente al Unicaja de Málaga) y una de ellas logró el pase a la final, cuando fue subcampeón de la edición de 2023. También ese día sucumbieron los aurinegros frente al Málaga.

Fechas clave

La Copa del Rey de 2026 se disputará en el flamante Roig Arena de Valencia entre los días jueves 19 y domingo 22 de febrero. Los cuatro duelos de cuartos de final se disputarán los días jueves y viernes, ambos en idénticos horarios: un partido a las 17:00 y otro a las 20:00 (siempre en horario insular). La Laguna Tenerife jugará su partido el viernes a segunda hora. El sábado 21 se disputarán las dos semifinales (también con un turno a las 17:00 y otro a las 20:00) y el domingo la gran final a partir de las 18:00.