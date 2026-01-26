La Laguna Tenerife lanza una equipación 'romántica' para la Copa del Rey

Nuevo reto, nueva piel, máximo respeto por su historia ¡y la magia de siempre! La Laguna Tenerife rendirá tributo en la Copa del Rey de Valencia al Canarias 85/86, protagonista del tercer ascenso aurinegro a la élite y lucirá una equipación inspirada en aquel equipo campeón de la Primera B de antaño.

En un guiño de complicidad con su pasado y con su proveedor técnico oficial, el conjunto tinerfeño recreará en la cita copera de Valencia 2026 la primera equipación Austral Sport que vistió hace 40 años, en la primera de las tres etapas que la mencionada marca de ropa deportiva estuvo vinculada al club insular.

Equipación 'vintage' de La Laguna Tenerife para la Copa del Rey 2026. / CBC

Los Detalles

La edición especial para la Copa recupera el dorado de la época, incluye el logo ochentero de Austral y una tipografía retro inspirada en las prendas originales, que vistieron míticos jugadores como Carmelo Cabrera, Eddie Phillips o Salva Díez, entre otros.

Un equipaje cargado de simbolismo, que además de conmemorar el 40 aniversario del tercer ascenso canarista a la élite conseguido por la plantilla que entonces dirigía José Carlos Hernández Rizo, también pretende rendir tributo al escenario donde aquel equipo disputaba sus partidos como local: la histórica cancha del Colegio Luther King.

Una plantilla histórica

El Canarias campeón de la Primera B 85/86 fue el origen del mejor Canarias de los ochenta, el que luego encadenaría dos sextos puestos consecutivos en la ACB 86/87 y 87/88, clasificación incluida para la Copa Korac. Patrocinado por Vitisa, aquel equipo fue la base de lo que luego sería la primera gran época dorada del club aurinegro.

Con Eddie Philips de americano, y con varios pesos pesados en la plantilla, caso de Carmelo Cabrera, Salva Díez, Richi Bethancourt, Manolo de las Casas, Juan Méndez o Paco Sóle, formaban también parte de aquel roster Javi Tres, Miguel Pérez, Ángel Turégano y los jóvenes José Reig y Jorge Gil.

Tras haber perdido su plaza en la élite en el curso 84/85, Pepe Cabrera confiaba el proyecto del regreso a la ACB en un joven José Carlos Hernández Rizo (34 años por aquel entonces) para salir airosos de una Primera B muy competitiva.

El conjunto aurinegro fue primero 2º en el Grupo Impar, con un balance de 12/2 para luego repetir el mismo coeficiente de victorias y derrotas (12/2) en el Grupo B 1 y sellar una de las dos plazas de ascenso directo, al quedar primero por delante del CajaBilbao (11/3). La tercera y última plaza en juego la conseguiría en la promoción el Oximesa Granada tras derrotar en la serie definitiva al Caja de Ronda del que luego sería jugador aurinegro, Germán González.

Un guiño al Luther

Aquel equipo jugaba sus partidos como local en el Colegio Luther King, cuyas canchas están grabadas a fuego en el imaginario colectivo de la familia canarista. La pista principal, ahora totalmente reformada y con un aspecto muy diferente, cumplirá el próximo 8 de febrero el 50 aniversario de su primer partido oficial.

Sede del club aurinegro durante una década entera (del 76 al 86), el último partido del Canarias en el Luther sirvió precisamente para festejar el mencionado ascenso, en el curso 85/86, justo antes de iniciar la siguiente campaña, ya en ACB, en el Pabellón Juan Rios Tejera.