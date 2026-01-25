El CB Canarias termina de salir del bache y se mete en la Copa a lo grande

El verdadero CB Canarias parece estar de vuelta. La victoria del martes contra el Nymburk no se quedó solo un síntoma efímero de recuperación, toda vez que el conjunto lagunero se ha impuesto este domingo al Barça por 82-89 después de un enorme ejercicio de sacrificio defensivo y de paciencia en la parcela atacante. Triunfo brillante y de mucho mérito que permite a los de Txus Vidorreta cerrar la primera vuelta con 10 victorias, lo que paralelamente le certifica la que será su décima presencia consecutiva en la Copa del Rey.

Pese a un buen arranque (17-25, 11') el Canarias se vio arrollado por el Barça con un parcial de 25-4 (42-29), pero ahí sacó su mejor versión, y sin perder la paciencia se fue agarrando poco a poco al choque. Lo hizo con esfuerzo atrás y más tarde con acierto en el tiro de tres, con 12 canasta sobre 23 intentos (8/14 tras el descanso). Así le dieron la vuelta los isleños al marcador (70-74) y pese al último intento local (82-82), la aparición final de Huertas (asistencia y tres libres para un total de 11 puntos) resultó definitiva.

Cinco jugadores en dobles dígitos

En el plano individual hasta cinco jugadores del Canarias acabaron en dos dígitos de anotación, con Gio Shermadini en 14 puntos y 5 rebotes para 18 de nota y muy buenas defensas finales sobre Shengelia bajo el aro. Sin embargo, fue Jaime Fernández el factor desequilibrante, toda vez que el madrileño aportó en los momentos más delicados del tercer acto para acabar con 10 puntos y cinco asistencias. Además, Van Beck se fue hasta los 11 tantos y Guerra a 10.

Ya supo ser muy paciente en ataque el CB Canarias en los primeros compases del duelo, explotando el 2x2 para que finalizara Shermadini, también buscando alguna situación exterior (triple de Van Beck) y hasta arañando varios rebotes ofensivos (en especial de Giedriatis) para tomar una pequeña renta (6-9).

Entre las primeras rotaciones, un par de canastas sobre la bocina y un desequilibrio defensivo para el triple de Brizuela el Barça jugó más cómodo y trabó algo el paraguas al Canarias (17-14). Pero ese bache apenas duró unos instantes, ya que el cuadro lagunero se puso en manos de Huertas para asistir (triple de Abromaitis), y de Guerra para finalizar cerca del aro.

La aportación de Guerra

El grancanario lideró, con seis puntos casi seguidos, un parcial de 0-9 con el que el Canarias llegó en franquicia al final del primer acto (17-23). Ventaja en la que mucho estaba pesando el gran y eficiente manejo del balón por parte de los isleños (solo una pérdida y siete asistencias), y su solidez defensiva, con un único rebote ofensivo permitido.

Fran Guerra trata de anotar ante Vesely. / Agencia LOF

Estiró incluso hasta un 0-11 su parcial el Canarias con una penetración de Jaime (17-25), pero ahí empezaron las verdaderas dificultades para el cuadro aurinegro. Sin la sobriedad atrás previa dejó que el Barça dispusiera de varios triples liberados en los que no perdonó (Laprovittola y Norris). Además, los canaristas empezaron a acumular varias pérdidas que su rival también castigó.

El cuadro isleño vio como el Barça le devolvía el arreón con un 10-0 (27-25), roto de manera efímera por Huertas antes de un nuevo estirón local basado fundamentalmente en su descollante acierto desde el arco, con 5/5 en ese segundo cuarto. Algunos de ellos sin oposición.

Desconexión total

Sin claridad ofensiva ninguna (cerrada la vía del pick and roll ni referencias exteriores), ni mordiente alguna en labores defensivas, el Canarias encajó un parcial que llegó a ser de 21-2 (para el 38-27) ante la impotencia de Txus Vidorreta con los suyos por no hacer un correcto uso de las faltas. Y en ataque, hasta cinco pérdidas sumó el cuadro lagunero en el acto, lo que disparó al Barça hasta un +13 (42-29 tras un 25-4).

Solo un par de acciones de Fitipaldo y la insistencia interior de Guerra (anotando y asistiendo) minimizaron daños y permitieron que los aurinegros alcanzaran el descanso nueve abajo (45-36). Desventaja que el Canarias podía dar por buena, tanto por su desconexión del segundo acto, como porque su rival se estaba moviendo en sus recientes números superlativos de cara al aro: 11/15 en tiros de dos, y 7/13 en triples.

Agarrados al acierto de tres

No fue buena la puesta en escena aurinegra a la vuelta de vestuarios, con dos malas decisiones de Huertas (49-36). Con un rival que mantuvo su intensidad el Canarias dio la impresión de volver a quedarse sin ideas ni recursos ofensivos. Una espesura de la que, sin embargo, salió el equipo lagunero con triples al filo de lo imposible. Así hasta cuatro seguidos obra de Scrubb, Sastre, Huertas y Doornekamp.

Como en el tramo final del segundo acto los de Vidorreta minimizaron daños gracias a su acierto exterior para que, en medio de un intermedio de canastas, su desventaja se mantuviera, en torno a la decena (2+1 Vesely para el 62-52). Con más sacrificio que clarividencia el Canarias se atrevió incluso a dar un paso al frente, en primer lugar volviendo a su solidez defensiva del inicio.

Aparece Jaime Fernández

En ataque la manija la tomó Fernández. El madrileño asistió a Shermadini en el pick and roll, penetró, anotó desde el 6,75 (5/6 global en este periodo) e incluso incomodó atrás para volver a meter a los suyos en la pugna por el triunfo (64-62, 29'). Recuperación a base de oficio, pero que no terminó de ser completa ya que los de Vidorreta desperdiciaron su último ataque de cuarto y tardaron en aparecer en el arranque del acto definitivo (70-62).

Jaime Fernández trata de dejar atrás la defensa del Barça. / Agencia LOF

Pero haciendo uso de su capacidad de sufrimiento y paciencia, el Canarias no se vino abajo y remó poco a poco. Lo hizo encontrando a Shermadini, con un triple de Van Beck y con la inteligencia de Jaime en los dos lados de la cancha (70-69). Y es que en esta nueva recuperación también tuvo mucho que ver, otra vez, la implicación colectiva de los isleños en labores defensivas.

Superado su mal momento y tras conseguir meterle el miedo en el cuerpo, el Canarias terminó de confirmar su tendencia alcista con una penetración de Giedraitis y un 2+1 de Van Beck para un 0-12 para el 70-74. Los aurinegros sufrieron ahí con la versatilidad de Vesely, pero sumaron todavía más con los triples de Doornekamp y Giedraitis (77-82 a 2'08'').

No terminó de matar el partido el Canarias (fallo de Fitipaldo de tres y pérdida de Jaime) y el Barça llegó a igualar con tres libres de Punter (82-82). Ahí Vidorreta recurrió a Huertas, reservado durante mucho minutos, y el paulista no falló. Amasó el balón hasta encontrar la asistencia para Shermadini; y tras una buena defensa del propio Gio, pidió el balón para ser objeto de falta y sentenciar con dos libres a solo 13 segundos por jugar (82-86). En la siguiente defensa Giedraitis fue sólido con Laprovittola para confirmar el triunfo canarista. Una victoria de enorme valor. Clasificatoria y anímica.