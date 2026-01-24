Kevin Punter se reencuentra con su versión más desatada

El 0/5 en tiros de dos e idéntico registro en el triple que firmó el pasado domingo en su duelo contra el Burgos parecieron una señal de descanso. Con síntomas ya mostrados previamente ante el Real Madrid. Esos que llevan a frenar una racha casi imparable. Pero no. Kevin Punter se ha empeñado en recuperar por completo su versión más desatada. Y en ello está desde finales de noviembre. En el inicio del curso, a las órdenes de Peñarroya, sus números no habían sido malos, pero con le llegada de Xavi Pascual, el exterior de alero serbio tiene las llaves del ataque azulgrana. Los 31 puntos de anoche en Francia, la última muestra de ello.

Y es que desde finales de noviembre Punter ha disputado un total de 20 partidos, en los que promedia casi 17 puntos. Sus mayores exhibiciones se están produciendo en la Euroliga, donde ha alcanzado los 20 tantos en siete duelos, con un tope de 43 contra el Baskonia y aportando además casi cuatro asistencias por choque y una notable fiabilidad en el tiro libre: 54/61 para un 88,5% de acierto. En Liga Endesa, dentro de este lapso su producción ofensiva baja algo (13 tantos por duelo), pero en cambio crecen su puntería desde el arco (20/41) y en los tiros libres (12/13).

Números que asustan, son desequilibrantes y que mañana obligarán al CB Canarias a un esfuerzo extra para no verse arrollado por Punter. Al cuadro de Txus Vidorreta le queda esperar que Kevin tenga uno de esos días nefastos. Como el de Burgos hace una semana (0/10 en tiros), o también el que protagonizó el día 16 ante el Real Madrid (0/2 y 0/4). Guarismos ideales... siempre y cuando no aparezcan otros jugadores azulgranas que con Xavi Pascual están sintiéndose con más confianza que nunca.