Joan Sastre: «Hay que acostumbrarse a tener malos momentos»

Joan Sastre pide un voto de confianza... y de realidad para La Laguna Tenerife. El alero balear relativizó los resultados negativos que viene sufriendo recientemente el conjunto canarista, sabedor de que estos baches son comunes a todos los equipos, al margen de considerar que el entorno del club también debe tomar como comunes «estos malos momentos». «Se puede entender», respondió el balear al ser cuestionado por ese descontento que podría existir en la afición aurinegra.

«Pero también nos tenéis que entender a nosotros, ya que son cosas que pasan. Todos los equipos, ya no solo nosotros, tienen malos meses, incluso malos años, malas temporadas... Equipos como el Barça vienen sufriendo muchísimo, o también el Baskonia... bastantes equipos siempre han tenido épocas muy malas», argumentó Sastre en un análisis global antes de detenerse en una disección más detallada de lo que ocurre en el CB Canarias. «Aquí se está manteniendo un nivel muy alto todas las temporadas, y no sé si eso ha llevado a estar malacostumbrados o no, pero sí hay que acostumbrarse también a tener malos momentos», explica Joan. «Aprender de los errores y de lo que has hecho mal te hace crecer más de cara al futuro», añadió al respecto.

Coger impulso.

Y dentro de ese tipo de filosofía es de la que, según el mallorquín, debe salir beneficiado el Canarias. «Espero que este mal tramo que estamos teniendo nos ayude a mejorar de cara a marzo, abril y todos los meses que vienen, en los que nos empezaremos a jugar ya cosas de verdad», expresó el de Inca. «Es cierto que la gente puede estar preocupada y preguntarse qué le está pasando el equipo; y en parte eso es bueno porque significa que la gente nos apoya, nos sigue y nos quiere ver allá arriba, pero esto también es deporte y todos quieren ganar, y al final solo lo hace uno», siguió expresando. Con todo, Joan aboga por «no darle mayor importancia» a este bache, priorizando «tener un poco de paciencia» para tratar de regresar a la zona noble.

Una recuperación de la que el CB Canarias ya dio muestras este pasado martes en la victoria de BCL contra el Nymburk. «Está claro que ganar siempre ayuda. Tuvimos buenos momentos de baloncesto y nos acercamos un poco a al objetivo marcado, que es volver a recuperar nuestro juego y sensaciones. No estamos pasando por nuestro mejor momento, pero hay que intentar recuperarlo cuanto antes», expresa el balear, que no se atreve a dar los motivos de este bajón. «Son cosas que pasan. Durante las temporadas hay momentos buenos, momentos malos; a veces duran más, a veces duran menos. A todos los equipos les pasa eso. ¿Por qué? No se sabe, solo sé que son cosas del deporte, del estado físico de los jugadores y de muchos factores más. Ahora estamos en un mal momento y queremos intentar pasarlo cuanto antes para volver a ser el equipo que éramos al principio de temporada», señaló Joan.

Sorprender en el Palau.

En ese propósito de terminar de reencontrarse a sí mismo, no parece el Barça el rival más propicio para el CB Canarias. «Nunca se sabe», respondió al respecto Sastre, que prefiere ver el de mañana como «un partido más». «¿Por qué no volver a recuperar esas sensaciones en el Palau? Vamos con el objetivo de poder dar la sorpresa ahí», comenta, sin esconder que «desde que ha llegado Xavi [Pascual] es un conjunto que ha cambiado y ahora es mucho más sólido y peligroso».