El CB Canarias y su reivindicación marca de la casa

Dudas en su baloncesto, jugadores por debajo del nivel que se presume de ellos, y más derrotas de las habituales. Las últimas semanas del CB Canarias no habían sido nada brillantes, ni en la Liga Endesa -donde se ha descolgado de los puestos de cabeza-, ni tampoco en la BCL -donde sufrió, después de mucho tiempo, dos reveses seguidos en fase regular-.

Incertidumbre que incluso creció el martes en los primeros compases del duelo contra el Nymburk. Un arranque en el que el cuadro checo llegó a estar 11 arriba ante un equipo, el lagunero, que estaba dejando muy malas sensaciones. Sin embargo, el Canarias logró enderezar el rumbo y acabó imponiéndose de forma contundente, en especial gracias a su acierto desde el perímetro. Uno de sus mayores debes más recientes.

De tres en tres, factor diferencial

En su estreno dentro del Round of 16 La Laguna Tenerife se fue hasta los 18 triples. Su 8/10 hasta poco antes del descanso, y el 10/19 que acumulaba tras el intermedio y antes de un 1/5 final resultaron determinantes para que los de Vidorreta rompieran el choque con virulencia. Reivindicación marca de la casa con uno de los mejores registros desde que el cuadro lagunero regresara a la élite.

De hecho, los 18 triples de este martes son la cuarta mejor marca del CB Canarias en los más de 650 partidos que aglutina en estas 13 temporadas y media más recientes. Cuantiosa aportación en la que colaboraron hasta seis jugadores, con especial mención al 6/8 de Doornekamp y el 4/6 de Fernández.

Solo un partido mejor... y normal

Por encima de ese guarismo, solo un partido que podría considerarse normal. El que midió a los aurinegros con el Galatasaray en la edición 20/21 de la BCL. En su visita a Turquía el Canarias ganó 89-104 lanzando tantas veces de dos como de tres (35), si bien desde el arco tuvo mayor acierto: 19 canastas (16 de dos) en las que mucho tuvieron que ver el 8/11 de Sasu Salin y el 5/5 de Spencer Buterfield.

Giedraitis lanza un triple en el partido ante el Nymburk. / E. Cobos (CBC)

Los otros dos hitos superiores a su actuación contra el Nymburk se refieren a sendos choques un tanto inusuales. Uno, el de las semifinales de la Intercontinental de 2023, cuando el Canarias se dio un festín contra el Monastir egipcio, al que venció 112-42, incluyendo un 20/35 desde el perímetro.

19 triples estériles

Antes, y en la Liga ACB, el Canarias llegó a los 19 triples... pero de una manera estéril. En su visita al Fuenlabrada en diciembre de 2021, el cuadro lagunero trató de paliar su inferioridad física recurriendo al triple. Anotó casi una veintena, pero después de 48 intentos. Solo realizó 21 tiros de dos. El resultado, derrota 104-96 para los isleños.

Este martes hubo más equilibrio pese a que el Canarias acabara lanzado en mayor cantidad de ocasiones desde el arco que desde dentro de él: 35 por 30. Se trata de la sexta ocasión en la que los isleños alcanzan este guarismo. Tres de ellos en la BCL, y otras tantas en la ACB, precisamente una de ellas hace poco más de un mes, con el 18/31 con el que los aurinegros tumbaron al Girona a domicilio.

Líder histórico en la BCL

Además, la del arranque del Round of 16 es la quinta ocasión en la que el CB Canarias se va a 17 o más triples en un solo choque dentro del torneo continental. Al margen de los duelos ante Galatasaray (19), Cibona (19) y Kolossos (18), el cuadro isleño también llegó a 17 ante el Cholet en diciembre de 2023. En la historia de la BCL, dentro de estas condiciones quien más se acerca es el Burgos, con tres encuentros de 17 triples convertidos.

Esta actuación rutilante en el tiro de tres frente al Nymburk deja atrás una serie de prestaciones deficientes desde el arco por parte de los canaristas. Así, en sus dos derrotas en BCL los de Vidorreta se habían quedado en un 33,3% de acierto (18/54), mientras que en sus cuatro tropiezos más recientes en la ACB su puntería baja incluso algunos puntos porcentuales más: 27,43% tras un 31/113.

En puestos de honor

Aún así, y pese a esta irregularidad, el cuadro aurinegro se mantiene en posiciones de privilegio en estas dos competiciones. Así, en la Liga Endesa es el segundo en porcentaje (38,07%) y el cuarto en triples anotados (10,38 de media). En Champions, por su parte, los de Txus Vidorreta también son segundos en porcentaje (40,9% solo mejorado por el 43,4% del Hapoel Holon), mientras que en cantidad lideran la clasificación global con 11,6 canastas de media, superando al Unicaja, que se queda tras su partido de ayer –venció 90-85 al Wurzburg, mientras el Joventut ganó por 101-75 al elan Chalon– en 11,3.