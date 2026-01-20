El triunfo pasa de necesidad a obligación para el CB Canarias

La necesidad se convierte en una obligación. Después de haber ganado solo uno de sus cinco últimos compromisos ligueros y con la clasificación para la Copa del Rey todavía pendiente de certificarse, el CB Canarias afronta este martes por la noche (20:00, Santiago Martín y emitido por Teledeporte) uno de esos partidos que tiene marcado en rojo. Y no tanto por lo que sumaría con una victoria, sino por las consecuencias –deportivas y anímicas– que supondría para los de Txus Vidorreta un nuevo tropiezo.

Recibe el conjunto lagunero al Basketball Nymburk checo en el primero de los compromisos del Round of 16 de la Champions, una fase con el mismo formato que la primera (liguilla a doble vuelta de seis partidos) en el que cualquier tropiezo –y más todavía si se produce como local– condicionaría las aspiraciones del club isleño de meterse en cuartos de final.

Ampliar la rotación

Sumido en muchas dudas, tanto por su falta de frescura –atrás por no tener chispa y delante por su ausencia de acierto en el perímetro– como por sus preocupantes baches –en Miribilla encajó un 41-14 entre el segundo acto y el inicio del tercero–, no hay mejor receta para los males del Canarias que una victoria para arrancar este periplo de la BCL. Para ello, Vidorreta está obligado a recuperar para la causa a varios de sus integrantes. Con Huertas como garantía casi invariable, y con las buenas sensaciones dejadas en Bilbao por Jaime Fernández (6/6 en triples), hay otros jugadores a los que quizá no se les pueda exigir en demasía. Son los casos de Fran Guerra y Joan Sastre, cuyas molestias le vienen impidiendo acercarse a su mejor rendimiento.

Doornekamp trata de encarar el aro ante la defensa de Petrsek. / Agencia LOF

Es por ello que la ampliación de la rotación aurinegra pasa por otros primeros espadas. El Bruno Fitipaldo es uno de los casos más evidentes. El uruguayo no pasa por un buen momento en su aportación exterior (1/11 en sus tres partidos más recientes), y hoy, al margen de una mejora obligada en su mirilla desde el 6,75 también tiene una complicada tarea –en la que seguramente se rote con Sastre–, la de minimizar la producción de Sir’ Jabari Rice, máximo anotador de la competición con 22,1 puntos de media, y que ha alcanzado la veintena en seis de sus siete choques. También entra en esta lista Aaron Doornekamp, con un rendimiento muy discreto en estas últimas semanas.

Rescatar a Giedraitis

Además, también es más que necesario para el CB Canarias rescatar la mejor versión de Rokas Giedraitis, tanto por su pobre aportación exterior (2/11 desde el 6,75 el último mes) como por las malas sensaciones que viene dejando cuando salta a la pista... si es que lo hace, porque en Bilbao jugó menos de tres minutos. Igualmente debe Gio Shermadini encontrar una línea más regular y dejar de lado ciertos síntomas de frustración que lo están sacando de los partidos, generalmente ante más faltas de las necesarias.

El georgiano pasará hoy por una reválida toda vez que el Nymburk –se metió en el Round of 16 tras vencer en el play-in al Heidelberg– no posee ningún poste de gran presencia física (el más alto no supera los 2,06), por lo que la movilidad de sus interiores podría poner en jaque al cinco canarista. Además, el campeón checo llega con una de las plantillas más profundas de toda la competición, y es que hasta 11 de sus actuales jugadores superan los 14 minutos de media. Argumentos que hacen necesario que el Canarias recupere identidad y se acerque a cuartos.