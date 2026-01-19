La Laguna Tenerife empieza mañana la Round of 16 de la Basketball Champions League: horario y dónde ver el partido contra el ERA Nymburk

Ha llegado la hora de la verdad para La Laguna Tenerife. El conjunto lagunero iniciará mañana la segunda fase de la Basketball Champions League, una ronda en la que cada partido será determinante de cara a la clasificación para las eliminatorias de la competición europea. El estreno será ante el ERA Nymburk de la República Checa, el primer desafío de un grupo que también traerá consigo un esperado derbi canario frente al Dreamland Gran Canaria.

El conjunto dirigido por Txus Vidorreta afronta el duelo de mañana con el objetivo de sumar la primera victoria y comenzar a allanar el camino hacia los cuartos de final de la BCL. Tras completar una primera fase casi inmaculada, con cuatro victorias y dos derrotas, los aurinegros quieren arrancar esta Round of 16 con buen pie frente a un ERA Nymburk que presenta una trayectoria muy distinta a la del CB Canarias.

El equipo checo solo logró una victoria en los seis partidos disputados en la fase inicial, pero logró acceder a esta ronda al finalizar tercero de su grupo y superar el play-in, en el que se impuso al MLP Academics Heidelberg alemán en dos partidos, sin necesidad de jugar el tercero.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido La Laguna Tenerife - ERA Nymburk comenzará a las 20:00 hora canaria (21:00 peninsular) de mañana martes 20 de enero. El duelo corresponde a sexta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League y se disputará en el Pabellón Santiago Martín.

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - ERA Nymburk

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el equipo checo podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA y en Teledeporte.

El canal deportivo de la televisión pública ofrecerá esta ronda para que toda la afición aurinegra pueda ver a su equipo si no puede acudir al pabellón Santiago Martín. Además, si prefieres verlo por el móvil, el encuentro también estará disponible en RTVE Play.

Los aficionados de La Laguna Tenerife también podrán ver el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del choque La Laguna Tenerife - ERA Nymburk las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.