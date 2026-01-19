El Canarias cierra el pasado ejercicio con 200.000 euros de beneficios

El CB Canarias se mantiene en positivo. En la Junta General de Accionistas celebrada este lunes día 19, y primera bajo la presidencia de Aniano Cabrera -tras más de dos décadas de mandato de Félix Hernández- la entidad aurinegra ha anunciado unas ganancias de 204.536 euros.

Unas ganancias generadas dentro de un presupuesto de ingresos establecido inicialmente en algo más de 11,1 millones de euros, para una cuantía final de 11,386.286 euros. Esa cuantía supone un 6% más de ingresos y un 7% más de gastos de lo estipulado al inicio del ejercicio.

En el apartado de ingresos destacan los 1,65 millones en abonos, taquillas y tienda, así como los ocho millones en distintos patrocinadores. En los gastos, la plantilla profesional se lleva una gran parte del pastel, con 8,2 millones de euros. La Junta contó -de manera presencial o delegada- de 24 accionistas que aglutinaban 20.133 acciones, lo que supone un 59,60% del capital social.

Según Aniano Cabrera, a la llegada al club de la nueva directiva se apreció una “situación económica muy exigente”, pero gracias a “un trabajo constante” con el que se está intentando “construir bases muy sólidas”. Una dedicación que ha llevado a “tomar decisiones” para “garantizar la supervivencia de la sociedad”.

El presidente aseguró, en su informe, que el CB Canarias “está al corriente” en sus “obligaciones monetarias”, pero advierte del peligro de poder “entrar en causa de disolución”, si bien él y su equipo seguirán “trabajando para ello, ya que existía ese riesgo al término del pasado ejercicio”.

Dentro de “un mensaje tranquilizador”, Cabrera insistió en la necesidad de mantener “un control” en la parcela económica, “reduciendo los gatos y aumentando los ingresos” dentro de un plan de saneamiento que se extenderá hasta “como fecha clave, hasta el 30 de junio de 2026”. Sin olvidar que la “salida de dos jugadores ha mermado” el potencial del equipo, sin cerrar la puerta de “realizar alguna incorporación si surge una buena oportunidad”.

