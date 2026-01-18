Vidorreta: «El Bilbao ha sido un vendaval»

«Bilbao Basket ha sido un vendaval en la primera parte», lamentó resignado Txus Vidorreta en sala de prensa. No fue el día de La Laguna Tenerife, que además se topó con un rival entonadísimo. «En la segunda mitad hemos podido controlar daños, pero en la primera parte han sido un vendaval, han jugado con muchísimo acierto, creo que las primeras cinco acciones han sido de tres puntos, cuatro triples y un dos más uno», expuso el bilbaíno.

«Nosotros no estábamos finos, pero mejor de lo que hemos hecho en el segundo cuarto, que ha sido realmente malo», prosiguió en tono autocrítico. «En ataque y en defensa y el Bilbao Basket ha estado sensacional. Al descanso, 22 abajo, más que ir a por el partido se trataba de convencer a los jugadores de qué era lo que teníamos que hacer para minimizar daños y lo hemos conseguido. Sólo han anotado dos triples, más el último, con el que también han acabado el cuarto, que era el tercero en la segunda parte».

Vidorreta, que se quedó en positivo con los dos últimos periodos de los suyos (ganaron ambos por 17-21 y 23-24), que consideró como una «pequeña victoria», destacó el «extraordinario» partido de Jaime y Abromaitis. «Su aparición nos ha hecho perder por una diferencia que nos permite pensar en estar en la Copa del Rey», respiró aliviado.

Seguidamente, el preparador aurinegro reconoció que «el bache» por el que pasa su equipo parecía «un socavón» en la primera mitad del encuentro y que, de hecho, les advirtió a sus jugadores en el descanso que, de seguir así, podían quedarse fuera de la Copa.

Finalmente, Vidorreta volvió a insistir en los «problemas físicos que «afectan principalmente a Marcelinho y Guerra». «Les cuesta mucho y no tenemos agresividad y energía en ataque. Dos de nuestros generadores de juego, porque Fran es como una base cuando está a tope, están muy tocados. Los dos están haciendo un esfuerzo tremendo por no dejar al equipo colgado», concluyó. n