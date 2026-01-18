El CB Canarias y sus socavones demasiado frecuentes

«A veces los equipos entran en baches, pero es que el nuestro parecía un socavón». Esa fase la pronunció el sábado Txus Vidorreta tras la derrota de La Laguna Tenerife en su visita al Bilbao. Un mal momento, manifestado sobremanera entre el segundo cuarto y también el inicio del tercero, que fue una de las principales razones por las que el CB Canarias acabó sucumbiendo en Miribilla por 95-78.

Situación, sin embargo, que lejos de ser esporádica, va camino de convertirse en una peligrosa costumbre. Y es que uno de los denominadores comunes en casi todas las derrotas del CB Canarias este curso es una racha negativa en determinados momentos de los encuentros. Esta vez, ese socavón del que habla Vidorreta fue un aplastante 41-14 del que ya no se recuperaron los isleños.

13 minutos de caída libre

El sábado, tras verse con un ajustado 22-21, el cuadro isleño entró en caída libre en un segundo acto nefasto y en una puesta en escena, al regreso del vestuario, de similar calibre. La consecuencia, y en poco más de 13 minutos, un parcial de 41-14 que ridiculizaba a los tinerfeños en un tramo con 4/14 en tiros de dos, 1/8 en triples y siete pérdidas. El resultado, un 63-35 que los de Vidorreta lograron, al menos, que no fuera más sangrante en el cuarto y medio restante.

Pero lo sucedido en el Bilbao Arena es solo una continuación de lo que ya había sufrido el Canarias en sus dos derrotas anteriores. Así, contra el Lleida, la desconexión llegó al final del tercer acto, pasando de un 66-61 al 74-84. Ese 9-23 en menos de siete minutos y medio condenó al cuadro aurinegro, que ya no tuvo capacidad de reacción.

También en Badalona

Una semana antes, en Badalona, la bajada de plomos canarista llegó mediado el segundo periodo, viendo como de un 26-29 favorable se pasaba, en poco más de nueve minutos, a un 51-39 después de un 25-10. Los aurinegros protagonizaron un cierto amago de remontada al colocarse con 61-59, pero el Joventut protagonizó ahí un nuevo arreón, esta vez de 17-5 para sentenciar, de manera definitiva, la contienda (78-64).

Y como le sucedió después contra el Lleida, el Canarias ya se había quedado a oscuras en el Santiago Martín sus otros reveses, uno de ellos el del Gran Canaria. Aquella vez con un componente más doloroso ya que el cuadro lagunero cayó solo por un punto. Previamente, y con un 39-35 a favor, a La Laguna Tenerife se le vino el mundo encima para encajar un 9-27 en solo ocho minutos, parcial con el que se vio obligado a remar (48-62) ya dentro del cuarto final.

Y contra el Real Madrid

En el otro resultado adverso sufrido dentro de la ACB y como local, en el presente curso, el Canarias también pagó caro un notable parcial adverso frente al Real Madrid. Aquel día, relativamente pronto, se pasó de un 16-12 al 18-28 (2-16) que ya dejó a remolque, para el resto del encuentro, a los pupilos de Txus Vidorreta.

A esta nómina de socavones aurinegros hay que añadir un par más, los que se produjeron en sus dos primeras salidas de la temporada. Tras su 4-0 inicial, el Canarias opositó a alargar, contra el Baskonia, su racha después de una gran primera parte y unos notables instantes iniciales del tercer acto. Pero con 32-45 aquel partido dio un vuelco de 180 grados, encajando el cuadro lagunero un 44-15 en 13 minutos que lo apartaron violentamente de la victoria (76-60).

En el Roig Arena, un par de jornadas después, La Laguna Tenerife miró a la cara al Valencia casi hasta el descanso: 40-43, 19’. Sin embargo, su puesta en escena tras el intermedio fue defectuosa, recibiendo un 26-11 (66-54) que ya no podría enderezar.

En las victorias

Incluso en varias de sus victorias el Canarias también ha evidenciado algunos trances oscuros de partido, quizá no de tan gran calado, pero que casi le cuestan un disgusto. Así, contra el Granada, un 2-9 puso en cuestión la victoria aurinegra (70-71) dentro de un choque que ya marchaba igualado. En la octava jornada, en Zaragoza, La Laguna Tenerife vio como se le esfumaba un 39-49 con un 15-4 que por momentos dio la delantera al equipo local (54-53) antes de la aportación final de Fernández, Huertas y Guerra (76-84).

En Girona, tres jornadas más tarde, el conjunto tinerfeño también mostró una encomiable capacidad de reacción después de recibir un par de parciales. El primero fue de 17-5 (52-51) y el segundo de 9-0 (73-68).

Más de 50 en contra

Esas desapariciones que viene sufriendo el Canarias en la mayoría de sus derrotas tienen que ver con su floja aportación ofensiva, pero más todavía con la gran cantidad de puntos recibidos. El sábado, en Miribilla, los de Vidorreta vieron como otro rival se iba por encima de los 50 puntos en solo media parte. En este caso el Bilbao Basket firmó 55 antes del descanso. Exactamente el mismo guarismo que se llevó la escuadra lagunera en los segundos 20 minutos de su partido ante el Lleida (31 y 24).

Abromaitis y Guerra defienden a Bagayoko en el Bilbao-Canarias / Agencia LOF

No son, sin embargo, los peores borrones este curso del equipo de Vidorreta, que ya se llevó 60 puntos tras el descanso en Vitoria. Además, el Valencia les hizo 54, también tras el intermedio. Sí logró minimizar daños el Canarias contra el Manresa y el Breogán, cuando recibió 53 puntos en la segunda mitad, y 51 de inicio respectivamente. Ahí, el gran acierto aurinegro (56 puntos ante el club catalán y 59 frente al gallego), evitó males mayores.

Ahora, sin esa chispa ofensiva que mostró de manera meridiana en los dos primeros meses de competición, al Canarias se le notan mucho más las costuras defensivas. Urge equilibrar registros y volver a los orígenes del curso para que el cuadro aurinegro recupere sus mejores sensaciones... y gane con cierta fluidez.