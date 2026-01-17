El CB Canarias cae contra el Bilbao Basket (95-78) y sigue en caída libre

Incapaz de frenar su caída de resultados y sensaciones La Laguna Tenerife ha sido derrotado (95-78) por el Bilbao Basket en un partido en el que los de Txus Vidorreta volvieron a evidenciar claros síntomas de encontrarse muy lejos de su mejor momento. El equipo aurinegro aguantó a su rival durante casi todo el primer cuarto (22-21), pero ahí encajó, en solo 13 minutos, un parcial de 42-13 (63-35) que ya le dejó sin opciones algunas ante un adversario que dio la sensación de tener argumentos de ningunear a la escuadra isleña.

Al menos supieron los laguneros no descomponerse por completo y equilibrar la balanza en los instantes finales, en especial gracias al acierto exterior de Jaime Fernández, que con su 6/6 en triples salvó al Canarias de otro nefasto día desde el arco (3/18 del resto). Todo lo contrario que su rival, que tras un excelso 13/17 al descanso desde el arco, luego golpeó de nuevo desde el arco, pero a cuentagotas, cuando los de Vidorreta amagaron con tibieza con intentar nivelar la balanza (82-67).

Sin noticias del perímetro

Fernández, autor de 20 puntos (17 de ellos tras el descanso) y Huertas (por momentos) gracias a sus 13 tantos seis rebotes y siete asistencias (16 de nota) escaparon de la quema en el bando aurinegro, donde sus interiores estuvieron activos pero muy intermitentes y lastrados por las faltas (13 puntos de Shermadini y 11 de Guerra). Además, lastró a los de Vidorreta la floja aportación de su rotación exterior, con tres canastas en juego ( de 15 lanzamientos) entre Van Beck, Fitipaldo, Giedraitis (menos de tres minutos en cancha), Scrubb y Sastre.

Pese a una conexión inicial entre Huertas y Shermadini, el Canarias se sintió ya incómodo de entrada ante la gran energía de su rival. En ataque ante la actividad bilbaína (dos tapones seguidos) y atrás por un balance un tanto deficiente, pero sobre todo por el acierto exterior de los locales, que embocaron sus cuatro primeros intentos -la mayoría liberados- desde el 6,75 (15-7), al margen de sumar también algunos rebotes ofensivos.

Las rotaciones, aire efímero

Solo con la entrada en cancha de las rotaciones pareció encontrarse el Canarias. Básicamente por la versatilidad interior que ofreció Guerra (bloqueando, asistiendo y finalizando) y también gracias a dos triples consecutivos de Tim Abromaitis en las primeras situaciones claras que tuvieron los de Vidorreta desde el perímetro (17-17).

Doornekamp trata de hacerse hueco ante la defensa de Petrasek. / Agencia LOF

Pero la recuperación aurinegra no terminó de ser completa, toda vez que tanto Guerra como Fernández no acertaron bajo el aro y el Bilbao volvió a golpear desde el triple (22-19) antes de una mala finalización de cuarto (falta en ataque y mala defensa) para quedarse tres abajo (24-21).

Aún así, la puesta en escena del segundo periodo fue todavía más deficiente para los isleños. Nulo en ataque (desconectados por completo Shermadini y Huertas), el Canarias se volvió a topar con un recital de triples por parte del Bilbao. Algunos de mérito, pero la mayoría por una desconocida defensa de los laguneros, que encajaron un 14-0 para verse ya 15 abajo (36-21).

Estado de gracia local

Pese al triple de Fernández, el Bilbao alargó su estado de gracia desde el 6,75 con otros dos aciertos más para un 5/5 particular y un 6/6 global de los suyos en menos de medio periodo. Inofensivo atrás y acumulando un error tras otro en ataque (posesión de 24, tapones recibidos, técnica a Vidorreta, triples fallados...) el Canarias mantuvo su caída libre para el +21 de los locales (45-24).

Caminando al filo del alambre y a punto de perder la paciencia, La Laguna Tenerife se agarró durante unos instantes a la sapiencia de Huertas y el oficio de Guerra (47-31), si bien dos errores seguidos bajo el aro del grancanario provocaron otro bajón de los laguneros, que permitieron que su rival rescatara su desatada versión desde el triple con los aciertos de Petrasek y Jaworski. El segundo de ellos para llegar al intermedio (55-33) ante un Canarias totalmente desconocido.

El Bilbao Basket había firmado 20 minutos de fábula, en especial desde el arco, con 13 aciertos en 17 intentos (con ocho de sus jugadores aportando) después del 8/9 en el segundo acto. Pero tanto o más sorprendentes fueron las negativas prestaciones ofensivas del Canarias, que cerró esos segundos diez minutos con un ridículo 4/17 en tiros y con algunos de sus jugadores referentes (en especial Shermadini) totalmente desaparecidos.

Superior en la preparación

Manifiesta inferioridad con una marcada carga táctica, ya que en defensa el Canarias nunca llegó a las esquinas a los triples liberados de los vizcaínos; mientras que en ataque se colapsó por completo ante un Bilbao que mordió en la defensa exterior del pick and roll, incomodando a los bases y sacando de sus casillas a los dos interiores cada vez que salían fuera de la zona.

Y lejos de tratar de minimizar daños, la salida aurinegra del tercer periodo estuvo acorde con su rendimiento de casi todos los minutos previos. Errando tanto cerca como lejos del aro y cometiendo un par de pérdidas, el Canarias fue un juguete en manos de su rival, que llegó a estar 28 arriba (63-35), y sobre todo con la sensación de que la herida podía ser todavía mayor.

A medio camino

Entre un triple de Fernández y un par de acciones interiores de Shermadini el Canarias amagó con una tímida recuperación (65-44), pero su intento se quedó en nada ante un 5-0 de los locales (70-44, 26') ante el morrocotudo enfado de Vidorreta. A la vuelta del tiempo muerto, Shermadini se hizo de nuevo grande en la zona (70-49), pero su despertar se vio cortado de cuajo por su cuarta falta.

Con el georgiano en el banco, el Canarias sí logró al menos frenar la caída, algo más sólido atrás (1/3 el Bilbao en triples) y sin tanta desesperación en ataque, aunque sin terminar de encadenar más de dos acciones positivas (2/8 en triples), lo que le impidió rebajar algo más su desventaja (72-54) tanto en el tramo final del tercer periodo como en el arranque del definitivo.

El Bilbao aprovechó el regalo para un nuevo estirón (79-56) antes de que el bando isleño encontrara en Jaime Fernández una pequeña tabla de salvación desde el perímetro (79-62). Y aunque por el camino se dejó algún ataque y varios rebotes defensivos, el cuadro isleño logró al menos cerrar su enorme vía de agua para llegar 15 abajo a los cinco minutos finales (82-67).

Brecha, pese a esos pequeños síntomas de recuperación, que acabó siendo enorme porque el Canarias no frenó a Pantzar, se volvió a perder en protestas (técnica a Huertas) y no estuvo acertado desde el perímetro (90-71). Con todo, el sexto triple de Fernández solo sirvió que la derrota canarista fuera por 17 puntos (95-78). La clasificación aurinegra para la Copa deberá esperar a la última jornada de la primera vuelta... y ya con serio peligro de verse fuera de ella.