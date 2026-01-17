El CB Canarias, en busca de una victoria que le traería beneficios múltiples

En busca de un resultado positivo que depararía pingües beneficios. El CB Canarias afronta este sábado (20:00) su última salida de la primera vuelta de la Liga Endesa, en la que visitará Miribilla para medirse al Bilbao Basket. Un choque en el que los de Txus Vidorreta tienen un reto más que meridiano: apuntarse la que sería su décima victoria liguera para lograr, por extensión, su clasificación matemática para la Copa del Rey, a celebrar a mediados de febrero en Valencia.

Pero al margen de certificar la que sería su décima presencia seguida en el torneo del KO, el cuadro lagunero también obtendría varias conclusiones positivas más si sale airoso de su visita al Bilbao Arena, una cancha que se le ha dado bien en sus tres últimas visitas ligueras y en la que además levantó, en 2022, su segunda Champions.

De vencer a la escuadra de Jaume Ponsarnau, el CB Canarias estaría en disposición de cortar una serie que le ha llevado a ganar solo uno de sus cuatro choques más recientes. Además, el combinado lagunero seguiría agarrado a la zona noble de la tabla, con el añadido de que inmediatamente después el calendario le llevará a verse las caras contra el Barça y el Baskonia.

El regreso de Joan Sastre

Al margen de atar en corto a los hombres exteriores de su adversario, a Txus Vidorreta le urge hacer más grande su rotación. En especial en las posiciones alejadas del aro. En este sentido la noticia positiva es la recuperación de Joan Sastre. «Le falta un poco de baloncesto, pero ha entrenado con intensidad y se encuentra incluso mejor de lo esperado», reconocía el técnico sobre el balear.

Pero al margen de ampliar su catálogo de combinaciones en el dos y en el tres, también se hace obligado rescatar una versión más reseñable de otros manejadores, que han parecido perder la chispa de inicios de temporada, y que están dejando en manos de Marce Huertas casi la única escapatoria cuando la situación se complica, obligándole, por extensión, a irse a una minutada nada recomedable. Un bajón generalizado pero que se aprecia, en gran medida, en la deficiente aportación ofensiva de algunos de estos jugadores... y en especial en la faceta del tiro de tres, donde los aurinegros han dejado de ser tan enormemente fiables.

Mejorar en el tiro exterior

Así, Jaime Fernández acumula un 1/10 desde el arco en las tres derrotas más recientes; y Rokas Giedraitis se queda en un 2/10 en los cuatro últimos duelos; si bien el verdadero termómetro aurinegro es Bruno Fitipaldo, que solo ha convertido cuatro de sus 27 intentos en todos los resultados negativos del club isleño. A ellos se une un Wes Van Beck que no termina de dar con la regularidad necesaria para mantener un nivel top en las rotaciones de Vidorreta.

Huertas trata de pasar el balón ante la defensa de Fernández (i) y Guerra. / E. Cobos (CBC)

El de Miribilla, al margen de intentar igualar fuerzas en las posiciones exteriores respecto a su rival, supondrá un importante test para el juego interior del bando aurinegro, donde Shermadini no esta fino del todo (pese a que en sus tres choques más recientes contra el Bilbao promedia 20,7 puntos y 6,3 rebotes para 29,7 de valoración) y Fran Guerra no termina de dejar atrás una molestias en el tobillo que le vienen lastrando. Delante, Hlinason, máximo reboteador de la competición.

Mejorar varios de todos estos déficits más recientes sería, prácticamente, sinónimo de Copa del Rey para el Canarias.