Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: "Lo que me ha dicho el club es que tenemos que medir mucho el gasto"

La puerta de las incorporaciones no está cerrada por completo en el CB Canarias. Esa es la aclaración ofrecida este viernes por Txus Vidorreta en relación a las palabras, días atrás, y en los micrófonos de Radio Club Tenerife, del presidente Aniano Cabrera, afirmando que "no hay dinero en la caja para fichar", después de las salidas de Lluís Costa y Kostas Kostadinov.

No está en su mejor momento

"Él lo dice de una manera muy taxativa, pero no es eso lo que me ha transmitido a mí", afirma el técnico, para sí admitir que "es verdad" que el club "no está en su mejor momento a nivel económico", una situación, a modo de "ciclo", por la que "pasan todos los equipos". "A mí lo que me ha dicho es que tenemos que medir mucho el gasto, y es lo que estamos haciendo", argumentó el bilbaíno.

En este sentido Vidorreta ha aclarado igualmente que en la misma dirección "se han permitido dos salidas en un momento en el que el club lo necesitaba". "Yo soy un hombre de club y voy a defender siempre antes los intereses de mi club antes que los míos propios", expuso antes de profundizar en su argumentación, preguntando y respondiéndose él mismo. Lo hizo el preparador canarista en la previa del duelo que este sábado medirá a La Laguna Tenerife contra el Bilbao Basket (20:00, Miribilla) y que puede suponer la décima clasificación seguida del cuadro isleño para la Copa del Rey.

Aguantar al momento ideal

“¿Estamos en una situación en la que el club me ha transmitido a mí que no se puede fichar? No. ¿Vamos a tratar de aguantar esa bala para cuando realmente la necesitemos? Sí. ¿Por qué? Porque el club lo necesita y porque los intereses del club están siempre por encima de los míos", fue su disertación.

Reconoce también Vidorreta que, en caso de abordar una incorporación, la mejor opción sería "un cupo", ya que "permitiría solucionar varios problemas de golpe". Pero a la espera de que esa posibilidad de mercado se le pudiera presentar al club isleño, su técnico aboga por "esperar a que la temporada se vaya alargando" a la vez que en el CB Canarias se guardan "el comodín para una posible baja que pueda haber". "Tenemos que estar tranquilos y tener paciencia, que es lo que nos demanda en este momento la situación", concluyó el técnico canarista.