La Laguna Tenerife y Bilbao Basket, en los extremos debajo del aro

Apostando firmemente por un baloncesto más técnico y menos aguerrido, La Laguna Tenerife no ha destacado nunca en la historia reciente –especialmente bajo la dirección de Txus Vidorreta– por el dominio del rebote. Todo lo contrario, generalmente entre los mejores equipos de Liga Endesa y Basketball Champions League en registros como valoración, asistencias o porcentaje de acierto en tiros, la escuadra aurinegra ocupa de forma sistemática los puestos más bajos de las clasificaciones de capturas. Una de las debilidades canaristas, es precisamente, una de las principales fortalezas del Bilbao Basket, oponente de los insulares este fin de semana. Mientras el Canarias es el peor equipo de la Liga en porcentaje de rebotes ofensivos, el equipo vasco empata con el Barça en el tercer puesto del ranking.

Antes de analizar de los guarismos de uno y otro equipo, para empezar, debe reseñarse que el recuento ordena a los equipos de la Liga según el porcentaje rebotes que capturan sus jugadores por partido siempre en función de las segundas jugadas que se hayan podido generar, y no a partir de un promedio de los números absolutos (para ese segundo dato hay otra lista que será repasada más adelante). En el caso de La Laguna Tenerife, es bien sabido que su estilo de juego se caracteriza por ataques largos en cinco contra cinco y una altísima calidad en los tiros. En los partidos del Canarias hay, por tanto, menos lanzamientos y menos rebotes. No en vano, es el segundo equipo de la ACB con menos cantidad de posesiones por partido.

Peor equipo en porcentaje

Con todo, la escuadra tinerfeña ocupa el último puesto de la clasificación en porcentaje de rebotes ofensivos capturados con solo un 23% (el resto de equipos se mueve entre el 27% y el 36% y ninguno se aleja tanto del resto del grupo como el Canarias). El Bilbao Basket, mientras, aunque no destaca en segundas jugadas en el aro contrario (es de los peores equipos con un 27%), es de los que mejor cierran el rebote en su mitad de pista. El 72% que promedia el equipo de Jaume Ponsarnau, mismo registro que el Barcelona, solo lo superan el Girona (con un 73%) y el Unicaja de Málaga (los cajistas lideran el apartado con un brillante 75%).

La Laguna Tenerife, además, es el peor equipo de la competición en rebotes totales (únicamente un 46%, igual que el Baxi Manresa) y el duodécimo en porcentaje de capturas defensivas (su 68% lo iguala el Covirán Granada y solo lo empeoran cinco equipos). El agujero ofensivo es tan grande que el razonable balance detrás no da para avanzar ningún puesto en la clasificación global. Solo para, ahí sí, acercarse al pelotón.

También colista en cifras absolutas

En cifras absolutas, un dato que debe ser valorado siempre teniendo en cuenta el contexto de menor cantidad de tiros y segundas jugadas en sus partidos puesto anteriormente sobre la mesa, La Laguna Tenerife también se queda atrás. El cuadro lagunero es último de la Liga Endesa con una media de 29,6 capturas por choque, casi tres menos que el segundo por la cola (el Dreamland Gran Canaria, que promedia 32,5).

De esta manera, el Canarias es antepenúltimo en rebotes defensivos (su 22,7 de media solo lo empeoran el propio Granca y el Río Breogán) y el peor en ofensivos. El equipo de Vidorreta apenas coge 6,9 balones en segundas jugadas bajo el aro contrario. Se queda incluso lejos del Granada, siguiente en la tabla con 9,2.

Al margen de que los pupilos de Vidorreta han demostrado sobradamente ser capaces de triunfar siendo un equipo con bajos registros en este apartado, también hay ejemplos recientes de jornadas en las que su desempeño acabó siendo sorprendentemente bueno. Para muestra, la visita a Miribilla de la pasada temporada, en la que un Canarias sin Fran Guerra (lesionado en el calentamiento) y con Shermadini como único pívot, venció al Bilbao Basket por 65-75. Los visitantes capturaron 43 rebotes por los 33 de los locales.

Shermadini captura un rebote en el duelo a domicilio frene al Bilbao Basket de la temporada pasada. / Agencia LOF

Hlinason, amenaza gigante

En el apartado individual destaca en las filas vascas el gigante Tryggvi Hlinason. El islandés, que mide 2 metros y 15 centímetros, es uno de los reboteadores más prolíficos de la Liga Endesa. Hlinason lidera la clasificación global con una media de 6,9 capturas por partido. Además, es cuarto en rebotes defensivos (promedia 4,5) y quinto en ofensivos (2,3).

Frente al Canarias, Hlinason obtuvo una valoración de 18 créditos el pasado curso en el Santiago Martín (ese día cogió 9 rebotes) y brilló sobremanera cuando, en la 22/23 con la camiseta del Zaragoza, anotó 24 puntos y valoró 31 ante los aurinegros. Una de sus mejores actuaciones en ACB.

Hlinason, gran amenaza del Bilbao Basket en el rebote, trata de evitar una canasta de Marcelinho Huertas. / Andrés Gutiérrez / t

Fecha y hora para el sorteo de Copa

Según anunció ayer la organización, el sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de enero a las 11:00 en el Teatre Martin i Soler - Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia.

La Laguna Tenerife debería estar en el bombo. Los aurinegros podrían clasificarse incluso perdiendo los dos partidos que les restan antes de que se complete la primera vuelta de la Liga. Con una victoria en Miribilla, en cualquier caso, el billete estaría garantizado.