Un quinteto para cada día

Quizá para dosificar a algunos de sus jugadores, tal vez para emparejarse mejor a las cualidades del rival, o bien porque algunos de sus pupilos han arrastrado problemas físicos o lesiones. Lo cierto es que en este primer tramo de temporada (tres meses y medio) Txus Vidorreta le está dando la vuelta al calcetín más de lo habitual en lo que a quintetos iniciales se refiere.

En los 22 partidos oficiales disputados hasta la fecha, La Laguna Tenerife ha salido a cancha con 16 quintetos diferentes, una cifra elevada y hasta cierto punto sintomática de que el equipo canarista no termina de alcanzar la velocidad crucero que lo ha caracterizado en cursos recientes.

Seis repeticiones.

Solo con seis combinaciones ha repetido Vidorreta de inicio. Entre ellas, la configurada en el último choque contra el Lleida: Fitipaldo, Fernández, Scrubb, Doornekamp y Shermadini. Mientras, la formación compuesta por Fitipaldo, Huertas, Scrubb, Doornekamp y Guerra ha sido, con tres presencias (Andorra, Valencia y Gran Canaria), la que más veces se ha reeditado.

Esas repeticiones, sin embargo, no se han producido nunca de manera consecutiva, como sucedió con el quinteto Huertas-Sastre-Giedraitis-Doornekamp-Guerra, que salió de inicio ante el Tofas, dejó en el banco luego a Joan y a Rokas contra el Valencia, y los recuperó en el duelo frente al Zaragoza.

Solo uno indiscutible.

También recurre con cierta asiduidad el técnico canarista a la ya clásica dupla Huertas-Fitipaldo, que ha coincidido de inicio en siete partidos, aunque en los tres choques más recientes el uruguayo ha tenido como pareja a Jaime Fernández.

Aaron Doornekamp es, con diferencia, el jugador más indispensable para Vidorreta en los arranques. El canadiense ha salido de inicio en 21 de los 22 encuentros, siendo solo sustituido por Abromaitis en el estreno continental frente al Trapani. En esta segunda etapa como aurinegro, el ala pívot ha sido titular en 176 de los 194 partidos disputados en ACB.

El que más juega.

Impulsado por ese casi pleno de titularidades, Doornekamp, a sus 40 años, es el jugador que más minutos acumula esta temporada en el CB Canarias 25/26, con 503 minutos, apenas tres más que Shermadini. Le siguen Fitipaldo (477) y Huertas (466), si bien el base brasileño es el más utilizado por media, superando los 24 minutos y medio por encuentro.

Si el puesto de ala pívot es el que menos dudas genera, y en el 1-2 Vidorreta alterna múltiples combinaciones, hay dos posiciones donde resulta más complejo anticipar sus planes. En el alero, Scrubb ha sido titular en 13 ocasiones, frente a las 9 de Giedraitis.

En el pívot, Shermadini ha salido de inicio 12 veces, por 9 de Guerra, mermado por unas dolencias de tobillo que no termina de dejar atrás. Kostadinov completa el reparto, al ser el protagonista del salto inicial en la Supercopa.

13 titulares.

Con el búlgaro, ya fuera del equipo, han sido 13 los jugadores que han formado parte de algún quinteto inicial en la 25/26. Lluís Costa sigue inédito, mientras que Héctor Alderete aún no se ha estrenado. Dylan Bordón y Tim Abromaitis tampoco han ganado protagonismo, al igual que Sastre, cuya baja reciente le ha impedido consolidarse en estos comienzos de partido.