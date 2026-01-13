Bilbao Basket en Miribilla, rival y escenario idóneos para que La Laguna Tenerife salga del bache

Con solo tres victorias en los últimos nueve partidos oficiales entre Liga Endesa y Basketball Champions League, no hay duda de que La Laguna Tenerife pasa por un bache. Máxime cuando el combinado aurinegro ha cedido en cuatro de sus últimos cinco duelos en calidad de anfitrión. Esto es, cuatro triunfos visitantes en apenas 35 días en un Santiago Martín muy poco habituado a lamentar tropiezos de los suyos.

La escuadra comandada por Txus Vidorreta, no obstante, se labró en los primeros meses de competición un margen de maniobra suficiente –véase el 7-0 con el que arrancó el equipo en octubre– como para poder permitirse afrontar sin alarmismo sus próximos compromisos. Las derrotas frente al Trapani y el Herzliya en Champions ni siquiera pusieron en peligro el liderato del grupo en la primera fase y el parcial reciente en Liga (3-4) tampoco ha sacado a los insulares de los ocho primeros puestos que garantizan un lugar en la Copa.

Escenario y rival fetiches

El Canarias, eso sí, necesita mejorar. Por suerte para los intereses del conjunto lagunero, la reacción debe comenzar este mismo fin de semana en Miribilla, la pista del Bilbao Basket. Un escenario y un rival fetiches para los tinerfeños, que con un triunfo sellarían su presencia en la Copa. Desde el ascenso a ACB en la temporada 12/13, 26 han sido los enfrentamientos entre vascos y canarios en competición oficial (dos duelos amistosos al margen): 24 de Liga Endesa y dos de Champions. En total, salen 21 triunfos de La Laguna Tenerife por solo cinco derrotas.

El registro, halagüeño si se analiza desde el número bruto, es aún más esperanzador cuanto más reciente es la muestra. De esta manera, 18 de los últimos 21 cruces entre los oponentes que se verán las caras este sábado (20:00) se han saldado con alegría aurinegra, mientras que 11 de los 12 últimos concluyeron de la misma manera. El dominio de La Laguna Tenerife es arrollador.

En Miribilla los números son también demoledores. 12 partidos entre Bilbao Basket y Canarias desde la 12/13 y hasta nueve victorias visitantes. La Laguna Tenerife, de hecho, perdió en sus primeros dos desplazamientos al recinto bilbaíno (temporadas 12/13 y 13/14) y, desde entonces, el registro es de nueve duelos ganados y una sola derrota (en abril de 2022 por 87-79). La racha, que llegó a ser de cinco victorias aurinegras consecutivas, es ahora de cuatro.

La plantilla del Canarias festeja, en Miribilla, el título de Champions de 2022. / BCL

La gloria de 2022

Curiosamente, y a pesar de que sus visitas son casi siempre sinónimo de victoria, el mejor recuerdo tinerfeño en Miribilla no se corresponde con un duelo frente al Bilbao, sino con la Final Four de la Champions de 2022. Aquella en la que el entonces Lenovo se impuso en semifinales al Hapoel Holon (71-78) y al Baxi Manresa en el duelo definitivo por el título (87-98), levantando así su segundo entorchado.

La lesión de Fran, único lunar

Pero no todo son recuerdos felices. En el aparado individual destaca para Fran Guerra la lesión de tobillo que sufrió en Miribilla hace cerca un año. Fue en el calentamiento de un partido que se celebró el 16 de marzo de 2025 y que, cómo no, se saldó con triunfo visitante por 65-75. Fran se perdió el resto de la temporada (estuvo seis meses ko) y todavía hoy sigue buscando regresar a su mejor versión.