Una racha negativa nada usual para la afición del CB Canarias

Una situación inusual para el aficionado aurinegro. El CB Canarias ha hecho del Santiago Martín un fortín casi inexpugnable y del que han salido airosos muy pocos conjuntos en estos últimos años. En especial los de mayor poderío dentro de la ACB, caso de Real Madrid, Barcelona, Valencia y Unicaja, que han repetido triunfo en Los Majuelos en varias ocasiones. Pero en líneas generales tal es la solidez del conjunto isleño como local que hasta hace poco más de un mes había vencido en 84 de sus 100 duelos más recientes en La Hamburguesa, incluidos los ocho primeros del presente ejercicio. Una serie que solo mejoraba, dentro de los clubes de la ACB, por el Real Madrid, con 86 victorias en 100 encuentros.

Panorámica de una de las gradas del Santiago Martín en el duelo contra el Lleida. / Andrés Gutiérrez / t

Pero ha sido precisamente el cuadro blanco el responsable de que esta racha se haya torcido recientemente en unos guarismos y escenario que no son nada familiares para el conjunto isleño... y su afición. Y es que desde que cayera ante el equipo merengue el pasado 7 de diciembre, el cuadro de Txus Vidorreta ya ha sufrido otras tres derrotas. En un lapso de solo 35 días también tumbaron al Canarias el Trapani (antes de su actual descomposición), el Gran Canaria y el Lleida. El balance no es del todo negativo gracias al triunfo frente al Granada (80-75).

Otra en 44 días

Esta racha actual ha tenido algún que otro episodio similar previo, pero no con la asiduidad tan grande y ante la que los seguidores canaristas no suelen convivir. El caso más parecido ocurrió en la campaña 12/13, la del regreso aurinegro a la ACB, cuando el conjunto isleño cayó en sus cuatro primeros partidos como local: Zaragoza, Real Madrid, Gran Canaria y Valencia.

Ocurrió, eso sí, en un periodo de 44 días, pero desde ahí los de Alejandro Martínez remontaron el vuelo de tal manera que de los restantes 13 encuentros solo perdieron uno más, frente al Barça, para terminar con un desahogado balance de 17-17.

En la 18/19

También hubo dos casos similares en la 18/19, la última campaña en la que el Canarias no se metió en la pelea por el título, debido en parte a sus siete tropiezos en casa. Así, entre el 20 de octubre y el 21 de noviembre los aurinegros ganaron a Fribourg, Hapoel Holon y Valencia, pero perdieron frente a Estudiantes, Zaragoza y PAOK.

La serie fue todavía peor a partir de febrero. Justo antes de la Copa del Rey los de Vidorreta cayeron contra el Burgos, mientras que tras la ventana FIBA añadieron otros tres reveses seguidos en la ACB: Gran Canaria, Gipuzkoa y Real Madrid. En medio, victoria frente al Promitheas para un registro de 1-4 en poco más de 50 días.

Un tropiezo menos que en toda la 24/25

Los tres tropiezos en ACB que acumula ya el CB Canarias en esta Liga Endesa 25/26 son solo uno menos de todos los sufridos en la fase regular como local el pasado curso, el 24/25. De ellos buena parte llegaron en los dos últimos meses de competición, donde el balance fue de 2-4. Así, el CB Canarias perdió contra el Real Madrid, luego frente al Unicaja y el Valencia, y finalmente ante el propio cuadro taronja en el tercer choque de semifinales. Por el camino dio cumplida cuenta del Coruña y del Joventut.

Vidorreta se dirige a sus ayudantes durante el choque frente al Lleida. / Andrés Gutiérrez / t

Casi sin derrotas

En la 23/24, el bache se produjo en este mismo tramo, con tropiezos ante el Obradoiro y Zaragoza, victorias frente a la Penya y otro revés contra el Barça (80-83). Pero desde el 14 de enero, el Canarias estuvo casi cuatro meses y medio sin morder el polvo, tiempo en el que sumó 13 victorias antes de ser doblegado de nuevo por el Barça, ya en cuartos de final.

Una campaña antes, en la 22/23, esa racha negativa del Canarias ante su público se produjo en el tramo final después de que los de Txus Vidorreta solo sufrieran tres tropiezos en toda la fase regular de la ACB. Por el camino el cuadro aurinegro firmó varias series de mérito: una de 8-0, otra de 11-0 y una tercera de 4-0. Acabó perdiendo en dos de sus tres últimas comparecencias en el Santiago Martín: contra el Murcia (109-111) pese a la antológica exhibición de Huertas, y en el playoff ante el Unicaja.

El anterior revés en la BCL

También fue entre diciembre y enero el periodo en el que el CB Canarias dio, in situ, más disgustos de los habituales a los suyos en la 21/22. Ocurrió con las derrotas frente al Riesen (la última en la BCL hasta la más reciente ante el Trapani) y el Barça y, después de doblegar al Karsiyaka dos veces en el play-in, también sucumbió contra el Valencia (balance de 2-3). Desde el 30 de enero, el cuadro aurinegro hilvanó 12 triunfos durante casi tres meses y medio.

La 20/21 apenas dejó sinsabores para la parroquia aurinegra, paradójicamente cuando su equipo menos apoyo tuvo desde la grada, con presencia de público solo en las eliminatorias por el título después de la pandemia. Y es que el Canarias solo sufrió cuatro reveses en el Santiago Martín, todos ellos espaciados en el tiempo: ante el Real Madrid el 12 de septiembre (Supercopa) y 2 de enero; Baskonia el 7 de febrero; y Barça 22 de mayo. En medio, series de 11-0 y 9-0.

Como mucho, 2-3

En la 19/20, y antes del parón por el Covid la peor serie fue de 2-3, con derrotas ante Bilbao y Real Madrid, posteriores triunfos contra Obradoiro y Nizhny Novgorod, y de nuevo tropiezo contra el Baskonia. Desde ahí, nueve alegrías consecutivas.

Dos años atrás, en la 17/18, el Canarias se dejó en casa cuatro partidos de ACB y dos de BCL. Su peor momento, entre marzo y abril, con una serie de 2-3 y resultados adversos contra Andorra, Murcia (y consiguiente eliminación en la Champions) y Gipuzkoa.

En la 16/17 el cuadro lagunero nunca enlazó una serie con más derrotas que victorias. La menos brillante, un 3-3 entre enero y marzo, cuando Avellino, Gran Canaria y Valencia vencieron en el Santiago Martín.

Antes de Europa

En el periodo anterior a su dualidad en Europa, el Canarias también protagonizó otros casos de series negativas. En la 15/16, por ejemplo, perdió tres duelos seguidos en apenas tres semanas: Gipuzkoa, Valencia y Barça. Misma serie que ya había vivido en la 14/15, cuando de inicio sufrió tropiezos consecutivos frente a Zaragoza, Real Madrid y Barça.

La 13/14, la segunda de esta nueva era, fue otra de las campañas en las que menos sólido se mostró el Canarias en casa, sufriendo nueve derrotas. Enlazó tropiezos ante Manresa, Zaragoza, Barcelona y Estudiantes (dentro de una serie global de 0-9 en la que mucho tuvo que ver la marcha a Turquía de Blagota Sekulic); y añadió otras tres decepciones en el Santiago Martín poco antes del tramo final: Unicaja, Baskonia y Valencia.

La experiencia previa

Ahora, el CB Canarias condensa algunas de esas peores rachas. «Sé que vamos a recuperar el mejor nivel de varios de nuestros mejores jugadores», comentaba el sábado Vidorreta como clave para revertir esta situación. «Esta es una derrota de las que se han producido pocas a lo largo de estos últimos seis años, pero tenemos experiencia de cómo gestionarlas por lo que hemos vivido previamente. Y es que antes de dar con esta plantilla que tiene tan alto nivel nos hemos llevado muchas bofetadas en casa en momentos inesperados y ante equipos que en ese instante estaban incluso por debajo de nosotros. En los últimos años no había sucedido prácticamente nunca, y ahora hay que dar con la tecla para mejorar el rendimiento individual y físico», argumentó el preparador canarista.