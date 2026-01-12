Con dos partidos por delante, esto es lo que necesita el CB Canarias para jugar la Copa del Rey

Desperdiciado este fin de semana el regalo que le hizo el Gran Canaria por culpa de la derrota contra el Lleida, La Laguna Tenerife tiene ante sí un segundo match-ball este sábado. Las cuentas para el CB Canarias son muy claras: una victoria en Miribilla ante el Bilbao Basket le daría al cuadro de Txus Vidorreta su clasificación matemática para la que sería su décima Copa del Rey consecutiva. Vencer en suelo vasco significaría para los isleños alcanzar diez triunfos con lo que ya no sería, en ninguno de los escenarios, descabalgado de las ocho posiciones de privilegio al término de la primera vuelta de la Liga Endesa.

Mucho más compleja se antoja la posibilidad de que la escuadra canarista se plante en la cita del Roig Arena –del 19 y el 22 de febrero– con la condición de cabeza de serie. Séptimo ahora mismo en la tabla, el Canarias debería superar al menos a tres de los equipos que le anteceden en la tabla. Una opción que pasa, en primer lugar, por hacer pleno en estos dos próximos partidos, tanto el del Bilbao Basket como el de su visita al Barça el domingo 25 de enero.

Rivales imposibles de alcanzar

Con el average general del Valencia casi inalcanzable (119 puntos de diferencia) aunque el cuadro taronja pierda los tres partidos que le restan, tampoco parece sencillo invertir el -73 que actualmente existe respecto a un Barça lanzado y que esta jornada visita al Burgos. Por ello, todos los focos se dirigen a UCAM Murcia, Joventut Badalona y Baskonia.

El UCAM Murcia da sensaciones, como el CB Canarias, de pasar por otro bache (tres derrotas seguidas), y con sus 10 victorias le queda por recibir al Zaragoza y visitar al Unicaja. Sin embargo, los de Sito Alonso tienen además una renta de 37 tantos respecto al conjunto lagunero, por lo que las opciones isleñas pasan por un doble tropiezo pimentonero. El Joventut, por su parte, e igualmente con 10 triunfos, recibe al Girona y visita al Baskonia. A favor del Canarias, su +56 (8 puntos peor que los aurinegros).

Pendientes del Granca

Ahí al Canarias le interesa que el Baskonia (con el mismo 9-5 que los de Vidorreta, pero con -29 de average respecto a los tinerfeños) doblegue a la Penya, pero que en la jornada de este fin de semana sucumba en el Buesa frente al Manresa, o bien en el choque que tiene pendiente contra el Gran Canaria. También debe vigilar La Laguna Tenerife que el Unicaja no gane en estas dos jornadas en las que recibe al Granada y al Murcia.

Puede quedarse fuera

Pero igualmente sigue abierta la posibilidad de que el Canarias no logre su pasaporte copero. Para ello, el cuadro aurinegro tendría que caer ante el Bilbao y el Barça y esperar una serie de combinaciones que, eso sí, no parecen muy sencillas, para acabar siendo superado por dos conjuntos. Básicamente ese colchón de los canaristas se sustenta por el average general que amasan ahora: +64. Con el mismo 9-6, el Unicaja sí opta seriamente a superar a los tinerfeños. El Bilbao, con 7-8, necesita hacer pleno (en la jornada final visita al Granada), y además dar la vuelta a su actual -39 (103 tantos de diferencia).

Txus Vidorreta mira al marcador en el descanso del Canarias-Lleida. / Andrés Gutiérrez / t

Incluso más difícil es la situación para el Zaragoza y el Gran Canaria, obligados a vencer en sus tres partidos. El cuadro maño visita hoy al Valencia, para visitar luego en Murcia y recibir al Girona. El cuadro claretiano, por su parte jugará sus tres duelos en casa: Lleida, Valencia y Baskonia. Ambos tendrían que recuperar además 81 y 97 puntos respectivamente