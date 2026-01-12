Arbitraje
Luto en el baloncesto canario por el fallecimiento de Chuchi Arencibia
El que fuera árbitro internacional también desempeñó las labores de delegado de campo en el CB Canarias hasta el pasado verano
Grancanario de nacimiento, vivió en Tenerife desde los 5 años y ejerció la abogacía durante varias décadas
Día triste en el baloncesto canario por la pérdida de Jesús León Arencibia. Chuchi, como era conocido cariñosamente en el mundillo, ha fallecido este lunes 12 de enero a los 64 años después de una larga enfermedad. Su mayor relación con el baloncesto la desempeñó como colegiado, donde llegó a ser internacional y a dirigir varias finales de Liga ACB y Copa del Rey.
Nacido en Gran Canaria, pero con residencia en Tenerife, junto al resto de su familia, desde los cinco años -decía sentirse lagunero-, Arencibia fue abogado de profesión tras haberse licenciado en la Universidad de La Laguna. Una labor que simultaneó con el mundo del arbitraje, llegando a debutar en la ACB en la campaña 84/85 sin haber cumplido los 23 años.
Lo dejó muy pronto
Pese a su indiscutible estatus dentro de la ACB, decidió dejar de ser colegiado en el verano de 1992, justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, a los que no fue citado. Sin embargo, su vinculación con el baloncesto se mantuvo intacta hasta hace solo unos meses.
Primero aceptó la petición de Benigno Afonso para convertirse en secretario general de un CB Canarias que trataba de renacer de sus momentos más complicados. Y algo más tarde, en concreto desde octubre de 2012, regreso a la entidad aurinegra. Lo hizo tras la llamada de Félix Hernández y Aniano Cabrera, en este caso, y durante 13 temporadas (hasta el término de la 24/25), como delagado de campo en los partidos del cuadro canarista en el Santiago Martín. Su buen talante y conocimiento del terreno siempre fueron un plus para que los colegiados de la ACB se sintieran como en casa en sus visitas al recinto de Los Majuelos.
