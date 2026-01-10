Recuperar sensaciones, el objetivo primordial

Un partido marcado en un rojo más fuerte que lo de costumbre. Después de tropezar recientemente en casa contra el Real Madrid y el Gran Canaria, y tras haber salido airoso en solo tres de sus ocho compromisos más recientes, La Laguna Tenerife quiere reencontrarse con sus particulares buenas sensaciones y recuperar, por el mismo precio, su más reconocible identidad.

Propósito que el conjunto de Txus Vidorreta pone a prueba contra el Hiopos Lleida y en un compromiso de esos en los que el cuadro aurinegro suele salir airoso. Una tendencia de superioridad que en esta ocasión viene cargada de cierta urgencia toda vez que otro revés –este sería más inesperado que los anteriores– podría alejar a laguneros de los puestos de privilegio de la clasificación.

Con una plantilla que no termina de estar fina en lo físico –de nuevo será baja Joan Sastre–, sin la fluidez ofensiva de costumbre –poco más de 72 puntos de media en sus tres últimos encuentros cuando superaba los 90–, con escaso acierto exterior –en comparación con el que venía mostrando semanas antes– y con una rotación peligrosamente corta toda vez que las bajas de Costa y Kostadinov no han sido suplidas, al Canarias le toca redimirse. Básicamente consigo mismo.

Esas deficiencias colectivas cuentan con varias correspondencias en el plano individual. Así, el cuadro aurinegro debe sacudirse la dependencia que parece tener con Marce Huertas –en lo que mucho tiene que ver la puntería exterior de Fitipaldo y Fernández–, recuperar la versión más regular de GioShermadini, y también volver a hacer de RokasGiedraitis una evidente y constante amenaza desde el perímetro. Confirmar la resurrección de Tim Abromaitis ante un juego interior que no pasa por su mejor momento, es otro factor casi obligado a cumplir.

Esta ocasión para regresar a su hábitat podría deparar a los de Txus Vidorreta cuantiosos beneficios. No solo en lo emocional y en lo cuantitativo –sería su décima victoria del curso liguero–, sino también con el premio adicional de meterse en la que sería su décima Copa del Rey consecutiva. Una clasificación que debería llegar más pronto que tarde y que como mínimo será virtual, puesto que muy difícilmente no pasaría el corte el Canarias con una decena de resultados positivos en su haber y un average que ahora mismo es de +71, guarismo que el de todos los demás conjuntos que, por debajo en la tabla, también opositan a estar en la cita a celebrar el mes que viene en Valencia.

Pero si el CB Canarias se encuentra ante la necesidad de recuperar sus mejores sensaciones para mantener intacta su etiqueta de equipo de máximo nivel, el Hiopos Lleida también llega necesitado a este tramo final de la primera vuelta. Los de Gerard Encuentra parecieron opositar a la zona noble tras su inicial 4-2, incluyendo victorias en la cancha del Barça y ante el Baskonia.

Sin embargo, el cuadro catalán ha entrado en barrena y solo ha sido capaz de vencer en uno de sus ocho duelos más reciente. Y pese a su vital triunfo en la pista del Andorra, su actual racha negativa le deja peligrosamente cerca de la zona de descenso, de la que pretende escapar un renacido Burgos. El Canarias debe aprovecharlo. n