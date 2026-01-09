Txus Vidorreta, técnico del CB Canarias: "Necesitamos el calor de la afición desde el minuto uno"

Sabedor del runrún que desde la grada se generó en el último partido en casa contra el Granada [después de que Fran Guerra sacara un balón en lugar de penetrar] y consciente de la relevancia de no pinchar más en el Santiago Martín, Txus Vidorreta hace un llamamiento a la afición del CB Canarias de cara al duelo de este sábado frente al Lleida, previsto para el sábado a partir de las 19:00 horas. "Necesitamos el calor de nuestra afición desde el minuto uno hasta el 40 porque el partido va a ser muy complicado", ha expuesto el técnico en su comparecencia previa al encuentro de la decimoquinta jornada, en el la que el equipo isleño podría certificar su presencia en la Copa del Rey.

Sin Joan Sastre

Quiere Vidorreta "notar ese lleno" previsto en el recinto de Los Majuelos, pero "en positivo". "Porque entre que se nos han escapado dos partidos por un punto en casa y que la situación física del equipo no es la mejor...", ha reseñado el preparador bilbaíno, que habló de "jugadores claves como Huertas y Guerra, que no están al cien por cien" en el plano físico. Un hándicap que aumenta toda vez que Joan Sastre volverá a ser baja después de varios procesos víricos que le han dejado maltrecho.

Con solo tres victorias en los últimos ocho encuentros, para Vidorreta el CB Canarias no debe cambiar de dirección. "Tenemos que seguir siendo nosotros mismos", afirma el preparador del conjunto isleño. "Hay que encontrar unas buenas lecturas de su táctica defensiva, ya que seguramente utilizarán diferentes formas de defender el bloqueo directo, y tratarán también de hacer algunas defensas presionantes", especifica sobre lo que puede toparse frente al Lleida.

No solo el triple

También será determinante, para Vidorrreta, "controlar como siempre el rebote" y mejorar el porcentaje desde el 6,75. "Hay que tratar de volver a nuestros porcentajes habituales desde la línea de tres puntos cuando tengamos oportunidad de tiros abiertos", señala, para concretar que esos guarismos pasan por "estar sobre el 40 por ciento de acierto y anotando diez o más triples".

Vidorreta habla con los suyos durante el derbi frente al Granca. / E. Cobos (ACB Photo)

Y es que para el entrenador del CB Canarias el triple no es el gran causante de la errática racha de los suyos. "Contra el Granada se nos van tiros libres, bandejas, canastas en la pintura... Tenemos que recuperar buenas sensaciones a todos los niveles. Y creo que estas dos semanas de entrenamientos [en relación a que hasta el día 20 no volverá a competir en la BCL] sé que nos van a dar muchas vitaminas", ha concluido Vidorreta.