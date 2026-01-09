La gripe deja a Joan Sastre en los huesos

Otro partido más sin Joan Sastre en el roster del CB Canarias. Lejos de verse fuera de combate por culpa de un percance muscular u óseo, el exterior balear será de nuevo baja, esta vez en el choque contra el Lleida, por la debilidad que arrastra su cuerpo. Y es que los diferentes procesos víricos que han afectado al de Inca le han hecho perder una gran cantidad de peso. Tanto que, con su 2,01 de altura ha pasado de unos ya muy justos 85 kilos a solo 77.

"Lleva un mes muy fastidiado", reconoce Txus Vidorreta sobre el mallorquín, que ha perdido estos ocho kilos desde "la mañana del partido contra Granada", el 30 de diciembre, a este miércoles día 7. "Ya está trabajando por fuera del grupo, pero 77 kilos para un jugador que mide dos metros, pues es realmente poco. Está fastidiado y va a necesitar un proceso de readaptación durante los próximos días", se lamentaba el técnico del conjunto aurinegro, que sí espera "contar con él para el partido contra Bilbao", previsto para el sábado 17.

Sastre, en su comparecencia justo antes del partido del Granada / E. Cobos (CBC)

"Es que ha tenido todo", resalta Vidorreta, detallando que primero fue "una gastroenteritis vírica" y más recientemente "una fiebre alta que no había manera de bajarla". "Hasta el domingo no salió de la cama; fueron cinco días muy duros para él", resaltó el bilbaíno.

Un jugador decisivo

Una baja, la de Sastre, que para el preparador aurinegro "es importante". "Siempre es uno de los mejores del equipo en el más-menos. Quizá el que solo vea los puntos anotados no se dé cuenta, pero es un jugador decisivo para nosotros", destacó el de Indautxu.